Eleonora Pedron e Max Biaggi ancora insieme/ Evento di famiglia: riuniti con i figli

Max Biaggi non è alle prese con il momento più roseo e positivo della sua vita. Ed infatti, un paio di giorni fa è venuto a mancare il suo adoratissimo padre Pietro e questa perdita, ha lasciato una enorme mancanza nel suo cuore. Proprio per questo motivo, ed anche per potere superare nel migliore dei modi il tragico accaduto, ha deciso di rifugiarsi tra le braccia degli affetti più cari, tra cui l’ex compagna e madre dei suoi due figli: Eleonora Pedron. La coppia durante la loro storia d’amore ha avuto due figli: Ines Angelica e Leon Alexandre. Proprio ieri, domenica 19 maggio, Max ed Eleonora si sono ritrovati per via di un bell’evento del giorno: la comunione di Ines Angelica. Una circostanza decisamente importante per la famiglia Biaggi, che si è raggruppata in chiesa nella fede e nell’amore. La bella showgirl ha voluto condividere anche parte di questi momenti sui social, tramite il suo account ufficiale di Instagram, ha regalato ai follower numerose fotografie dell’evento.

Eleonora Pedron e Max Biaggi ancora insieme: ecco perché

Eleonora Pedron ha condiviso con i suoi numerosi follower parecchie fotografie della giornata trascorsa insieme. Tra uno scatto e l’altro, non ha risparmiato tenere parole di sostegno nei confronti dell’ex compagno Max Biaggi. Tra le immagini condivise, anche una che ritrae le mani unite di papà Max e Leon, dove Eleonora scrive al seguito: “La vita porta e riporta”. Una frase che ha emozionato gli ammiratori della coppia, che continuano a sperare in un ritorno di fiamma tra i due ex compagni che hanno condiviso dei momenti molto importanti delle loro vite. Ma non è finita qui. L’ex Miss Italia, che ultimamente si è anche dichiarata ufficialmente single ma anche felice e serena, ha indugiato molto sulla complicità tra padre e figlio, condividendo in rete, altri scatti dei due uomini della famiglia, evidenziandone il profondo legame. La comunione della figlia si è celebrata nella Cathedrale di Monaco, città dove i figli di Biaggi stanno crescendo. Successivamente invece, la festa si è proseguita al Monte Carlo Beach, un elegante locale sulla Costa Azzurra. Anche Max Biaggi ha postato sul suo profilo di Instagram, alcuni momenti dedicati al pranzo proprio all’interno del locale, mostrandosi sereno con la sua famiglia dopo il recente dolore.

