ELETTRA LAMBORGHINI/ E’ in crisi e sotto bersaglio dei critici (The Voice of Italy)

Quinta puntata per The Voice of Italy, il talent show di Rai 2 condotto da Simona Ventura. La vera protagonista della quarta puntata, andata in onda martedì scorso, è stata lei: Elettra Lamborghini. La conduttrice ha fatto di tutto per averla nel programma (e ha fatto bene): la prorompente cantante di Pem pem, “elettrizzante” per definizione, è capace di concentrare su di sé l’attenzione di tutti. Ricorda un po’ la Dolcenera dell’edizione 2016, una vera e propria “rivelazione” in qualità di coach e giudice di un programma televisivo. Non è solo questione di “fisico” o – meglio – di “fisicità”; è vero, Elettra punta tanto sull’estetica, con i suoi abiti scintillanti e le space bun, ma non è quello il punto. Non c’entra nemmeno il cognome ingombrante, Lamborghini, che comunque ha fatto la sua fortuna. No: Elettra ha carattere.

L’Elettra Lamborghini che non ti aspetti

Elettra Lamborghini non ha ancora completato il percorso delle Blind Audition. La sua squadra, infatti, non è ancora pronta, così come quella del compare Guè Pequeno. Solo Morgan e Gigi D’Alessio possono stare tranquilli. L’ex dei Blu Vertigo, in particolare, ha già scelto tutti i suoi concorrenti. A Gigi D’Alessio, invece, ne manca ancora uno. Pare che sarà proprio Elettra Lamborghini a pagare pegno, nonostante ce l’abbia messa tutta per portare a casa quanti più talenti possibile. Si pensi a quando, nella scorsa puntata, ha accompagnato Giorgia Incatasciato al pianoforte. In molti si sono stupiti: qualcuno, tra i più cattivi, l’ha presa in giro. “Forse ha imparato a suonare per osmosi, stando vicina a Morgan?”. Niente biologia: diciamo solo che è stata aiutata un pochino.

Elettra Lamborghini in difficoltà

Elettra Lamborghini è stata bersaglio di numerose critiche, a partire dall’annuncio della sua partecipazione a The Voice of Italy. Anche il collega Gigi D’Alessio le ha fatto notare che la sua carriera musicale non è stata particolarmente lunga. Ci pensa un concorrente, Ralph Lautrec, a difenderla: “I Sex Pistols han fatto un disco solo ma han fatto la storia lo stesso”. Ben accetto l’endorsement, ma nemmeno Ralph sceglie lei. Il trapper 22enne opta per Guè Pequeno, andando a rimpolpare la sua crew (che pure era poco numerosa). Che succederà stasera? Ma soprattutto: riuscirà Elettra Lamborghini a guadagnarsi la fiducia degli allievi?



