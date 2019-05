ELETTRA LAMBORGHINI/ Guizzo finale per il team? “Io sono la regina!” (The Voice 2019)

Elettra Lamborghini continua ad essere una delle indiscusse protagoniste di The Voice of Italy 2019. Durante la seconda puntata delle Blind Audition la ricca ereditiera ha fatto un vero e proprio colpaccio portando nel suo team la 22enne Myriam Ayaba che si è presentata sul palco con l’inedito “Amazzonia”. Un brano inno al femminismo, che ha convinto tutti i quattro coach. Un brano che la stessa cantante ha voluto dedicare : “a tutte le donne che sono amazzoni”. La prima a girarsi è proprio Elettra rimasta incantata dall’intro della canzone, poco dopo anche Gue Pequeno, Gigi D’Alessio e Morgan hanno fatto lo stesso. Standing ovattino da parte del pubblico con Guè Pequeno, che prevede per la ragazza un futuro luminoso. Tutti e quattro i coach la vogliono, ma alla fine la giovane cantante sceglie Elettra Lamborghini. Questo il Team Lamborghini al momento: Miriam Di Criscio, in arte Miriam Ayaba; Filippo Cantele; Giorgia La Commare; Serena Maria Police.

Elettra Lamborghini: “Guè lo conosco da una vita”

La cantante di “Bem Bem” è la vera rivelazione di The Voice 2019 e il suo team potrebbe essere presto al completo segnando un vero e proprio guizzo finale e regalando al pubblico una serie di colpacci. Simona Ventura tornata in Rai proprio per condurre il talent musicale sin dalle prime dichiarazione aveva detto di puntare molto sulla nipote del grandissimo Ferruccio Lamborghini. Previsioni azzeccate quella di Super Simo visto che Elettra sta conquistando tutti, giurati compresi. La web star, intervista da Il Giornale, parlando dei compagni di avventura ha detto: “Guè lo conosco da una vita. Ma anche con Gigi e Morgan fila tutto bene. Simona Ventura mi chiama ‘la mia principessina’ e ci facciamo un sacco di risate”. Non solo, la cantante parlando del suo futuro nella musica non esclusa una possibile partecipazione al Festival della Canzone Italiana di Sanremo. “Mi piacerebbe. Per ora lo vedo un po’ lontano, anche perché sono più orientata al mercato latino americano. Però per il Festival di Sanremo inizierei a cantare anche in italiano” ha detto la Lamborghini.

Elettra Lamborgini: “io laureata alla Bocconi” La coach di The Voice 2019 ha anche discusso dei tantissimi pregiudizi che ha subito dall’inizio della sua carriera. “Non diamo la colpa a persone annoiate. Lasciamole perdere” ha dichiaro Elettra Lamborghini, che ha sottolineato quanto sia difficile per una donna affermarsi quando ha tutte le carte in regola: “Viviamo in un mondo nel quale, se sei bella e ti sei laureata alla Bocconi con 110 e lode, dicono che ci sei riuscita perché sei bella”. Dopo The Voice 2019 Elettra è pronta a lanciare un nuovo singolo, che si preannuncia papabile hit dell’estate 2019. Non è dato sapere nulla al momento sul brano: “sarà un incrocio tra reggaeton e trap. Farò anche un tour in Italia, Spagna e paesi latinoamericani”.

