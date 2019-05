ELETTRA LAMBORGHINI/ Scommessa vinta da Simona Ventura (The Voice)

Elettra Lamborghini è il vero valore aggiunto di The Voice of Italy 2019

Elettra Lamborghini è pronta a sedersi sulla poltrona rossa di The Voice of Italy 2019 per quarta puntata delle Blind Audition in onda martedì 14 maggio in prima serata su Rai2. La ricca ereditiera si conferma una delle protagoniste indiscusse di questa edizione, una scommessa vinta dalla padrona di casa Simona Ventura che in conferenza stampa ha sottolineato quanto abbia fatto di tutto pur di averla nello show. Intanto durante la terza puntata di Blind Audition la ricca ereditiera è tornata a catalizzare l’attenzione durante le varie performance dei concorrenti. La prima a colpirla è stata la sedicenne Carmen Pierri che, sulle note di “Fa che non sia mai”, ha conquistato sia la Lamborghini che D’Alessio. “Se la Luna fosse una canzone, l’avrei scritta io e la voce sarebbe la tua” le dice Elettra pur di portarla nel suo team, ma alla fine la giovane sceglie il team D’Alessio.

La ricerca di giovani talenti continua. E’ la volta di Huntress, una rapper di 28 anni, che sul palco di The Voice 2019 presenta il brano “California Love”. Si girano tutti, ad eccezione di Guè Pequeno che precisa: “il tuo stile di rap mi è sembrato vecchio”. Morgan non ci sta: “Ti ho trovata interessante e originale, nel canto e nel rap”, ma la giovane rapper alla fine sceglie il team Elettra. Non manca il momento della discordia tra i coach con la 24enne Ilaria, nome d’arte Hindaco, che sulle note di “I love it” conquista tutti. “Stasera hai spaccato” – commenta Morgan – “hai fatto breccia nel cuore di Pequeno, il re del rap”. Entusiasmo a palla anche per Elettra Lamborghini che però non può fare nulla essendo stata bloccata dai coach. Alla fine la ragazza sceglie Guè Pequeno: “Voglio iniziare questo mio percorso con Guè”, mentre la Lamborghini corre sul palco prendendola in braccio!

Elettra Lamborghini e il suo team di The Voice of Italy Nel team di Elettra Lamborghini entra anche Beatrice Inguscio, nome d’arte Trisss. Anni 23 anni, la ragazza si presenta sul palco con il brano “Idontwannabeyouanymore” di Billie Eilish. La sua performance colpisce Elettra, Gigi e Guè. L’unico a non girarsi è Morgan che dice: “le case per stare in piedi hanno bisogno del cemento armato, e a te manca”. D’Alessio cerca di tutto per portarla nel suo team: “voglio una come te nel mio team”, ma Trisss alla fine dice: “la mia scelta iniziale era Guè, ma scelgo Elettra”. Infine nel team Elettra c’è spazio anche per Tess Amodeo, americana di 31 anni, che ha lasciato un lavoro in Borsa per inseguire il sogno di far musica. Per lei si gira solo Elettra. Ecco il team Lamborghini al momento: Miriam Di Criscio, in arte Miriam Ayaba; Filippo Cantele; Giorgia La Commare; Serena Maria Police.

