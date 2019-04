Elettra Lamborghini/ “Sono una persona molto credente” (The Voice Of Italy 2019)

Elettra Lamborghini, che stasera debutta a The Voice Of Italy 2019, appassiona il pubblico anche per i suoi modi eccessivi. Piercing (che ha deciso di togliere), tatuaggi e canzoni provocanti, così come i suoi scatti, condivisi nel suo account di Instagram estremamente seguito. Lei però, non ha mai avuto problemi a dire di essere una “bacchettona” e, ultimamente, ha ritrovato la fede. Dopo aver avuto una visione durante un viaggio in aereo (dice lei…), qualcosa dentro è cambiato. Questa sera, la ritroveremo su Rai 2, seduta sulla famosissima poltrona girevole dei giudici di The Voice Of Italy. Al suo fianco anche Marco Castoldi in arte Morgan, Guè Pequeno e Gigi D’Alessio. Un quartetto di personaggi al top, che sapranno regalare alla nuova edizione un punto in più rispetto al passato. Ottima anche l’idea di arruolare a bordo una conduttrice come Simona Ventura, tornata in Rai dopo i programmi condotti su Mediaset.

Elettra Lamborghini a The Voice Of Italy 2019

“L’abito non fa il monaco, so che è una cosa molto difficile da credere nel mio caso. Sono una persona molto credente”, ha raccontato Elettra Lamborghini durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. “Una volta in aereo ho avuto una visione, è come se avessi parlato con Dio. So che sembra una cosa strana a sentirla, ma da allora sono diventata ultra credente”, ha spiegato l’ereditiera. La 24enne poi ha anche parlato in maniera approfondita della sua attuale storia d’amore con il deejay Afrojack, ammettendo di essere molto presa da lui. “Non posso immaginarmi con nessun altro. In amore sono molto seria. Voglio una persona che sia fedele e lui è un tesoro!”, racconta. Nonostante la fama di cattiva ragazza, lei ha anche confidato di essere invece molto equilibrata e tranquilla: “Non bevo e non fumo. Sono astemia, anche se molti di voi pensano il contrario. Bevo latte di soia, adoro il latte di soia. E soprattutto non ho mai fatto uso di stupefacenti. No, non mi drogo, non mi sono mai fatta le canne e non fumo. Non fa per me”, ha dichiarato.

