Elettra Lamborghini, Tinder e sorpresa/ Video Le Iene “Io sono proprio una… santa!”

Elettra Lamborghini torna a “Le Iene”, ma stavolta per “Tinder e sorpresa” di Mary Sarnataro. La bella giudice di The Voice sarà l’esca del nuovo episodio. Dopo aver preso parte allo scherzo “Tutti gli amanti di Elettra Lamborghini”, nel quale si è lasciata tra l’altro andare a generosi commenti sulla passione per il sesso, la giovane influencer è tornata a solleticare le fantasie erotiche maschili: oggi i fan potranno vederla in azione, perché tre fortunati sono stati invitati a casa tua grazie a Tinder (e soprattutto a Mary Sarnataro). E dunque bisogna prepararsi a scoprire come la prosperosa Elettra Lamborghini usa le sue armi di seduzione per far impazzire gli uomini. Riuscirà uno dei tre “avventurieri” a farsi mostrare il leggendario tatuaggio leopardato che la ragazza sfoggia orgogliosamente sul suo fondoschiena? Sui social il programma “Le Iene” ha pubblicato solo un video che anticipa il servizio che andrà in onda stasera, dalle 21.10 su Italia 1.

ELETTRA LAMBORGHINI A TINDER E SORPRESA DE LE IENE

Il filmato che anticipa il servizio su Elettra Lamborghini mostra l’influencer alle prese con un ragazzo. «Elettra, sbattigli il culo in faccia», le suggerisce Mary Sarnataro. E lei allora chiede: «Ho il sedere sporco?». Il giovane invece sembra apprezzare: «Va bè, sei fortunata eh!». Quando Elettra Lamborghini le dice «Però è grasso, il muscolo è grasso», lui la rassicura: «Eh ho capito ma il culo fa tanto nelle donne!». In un altro frangente invece affronta un argomento spinoso: «Ma tu con quanti uomini sei stata?». Allora Elettra Lamborghini spiega: «Pochi, pochissimi. Io sono proprio… santa!». Ma lui non ci pensa: «Stai dicendo cazzate?». Questa reazione spiazza la giovane: «Perché? Pensi che io sia porca?». Allora il giovane spiega: «Eh guarda, secondo me Elettra Lamborghini diciamo che viene associata ad una ragazza così. Un po’ z… tipo, se dico la verità». Mary Sarnataro suggerisce allora alla sua complice di arrabbiarsi: «No, basta. Pensavo fossi simpatico, invece mi stai sul c… Io tr…? Solo perché ho il culo leopardato? Che in realtà inizialmente sembrava una giraffa».





