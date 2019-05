ELIANA MICHELAZZO, AGENTE PAMELA PRATI/ “È diventato troppo pesante tutto questo”

Eliana Michelazzo e il matrimonio di Pamela Prati al centro della nuova puntata di Live – Non è la D’Urso. Non è ancora chiaro se le nozze della showgirl saranno o meno celebrate, ma intanto il pubblico è stanco di questa pantomima. La scorsa settimana dagli studi di Live non è la D’Urso, l’agente di Pamela Prati è scoppiata a piangere dicendo: “Sono tanto carica e tanto stanca, è diventato troppo pesante tutto questo. Troppe accuse, troppa gente che ce l’ha con noi, non abbiamo ucciso nessuno, non abbiamo fatto niente a nessuno, è troppo, è troppo”. L’agente della Prati è stata messa sotto accusa da tutti gli opinionisti presenti in studio stanchi, come il pubblico, di assistere ad una recita visto che finora non c’è alcuna conferma del matrimonio tra Pamela Prati e lo sposo fantasma Marco Mark Caltagirone.

Eliana Michelazzo: “Pamela Prati ha problemi al cuore”

Dopo l’indiscrezione circa l’annullamento del matrimonio, è stata Pamela Prati tramite i social a smentire tutto precisando che le nozze ci saranno eccome. Al momento però non è ancora ben chiaro se sarà davvero così oppure no. Di sicuro c’è solo una cosa, le possibili scuse anticipate la scorsa settimana sempre da Ileana Michelazzo, agente di Pamela Prati, a Live non è la D’Urso: “Pamela ha problemi cardiaci, ha il ritmo accelerato, non sta bene perché i giornalisti stanno facendo venticinque articoli al giorno. I problemi cardiaci non li ha sempre avuti, gli stanno venendo in questo momento perché si sente sotto pressione Lei sta male perché ha molta tensione, tutti i giorni non ha pace e non va a dormire serena”. Resta da capire se sia davvero così oppure no. Intanto però un nuovo ciclone si abbatte sull’agenzia di comunicazione capitanata da Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. A lanciare nuove accuse è Emanuele Trimarchi, ex corteggiatore e scelta di Anna Munafò: “Ho perso un anno di carriera, occasioni. Ho vissuto in una stanza senza porte e finestre perché loro prendono in mano la tua vita e la frantumano”.

Emanuele Trimarchi contro Eliana Michelazzo

“Decidono chi devi frequentare, come ti devi vestire, ti rendono non rintracciabile, sei una marionetta. Io non potevo usare nemmeno il telefono. Ti fanno cambiare numero di continuo. Loro sono la paura. Loro ti catturano, ti manipolano psicologicamente. Prima prendono la tua fiducia. Io ero il loro nipotino. Ma allo stesso tempo la frase successiva era: “Devi fare come diciamo noi”. Dichiarazioni choc quelle dette da Emanuele Trimarchi dalle pagine del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini che tornano così ad accendere i riflettori sull’agenzia di comunicazione di Eliana Michelazzo. L’ex corteggiatore ha chiaramente detto di essere stato raggirato dalle due agenti, che peraltro sono la causa della fine della storia d’amore con la tronista Anna Munafò: “Mi hanno fatto leggere alcune conversazioni, via Facebook, tra Anna e Danny Coppi, cugino di Simone Coppi, magistrato, nonché marito di Eliana. Ovviamente non esistevano né Danny, né Simone. Ma io quando ho letto le chat tra Anna e Danny ci sono cascato”. Cosa si inventerà questa volta la Michelazzo?



