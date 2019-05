Eliana Michelazzo agente Pamela Prati/ “Mark Caltagirone non esiste! Io vittima di..”

Arriva la nuova bomba in esclusiva per Dagospia. Il noto portale di Roberto D’Agostino, rivela infatti quale potrebbe essere il finale della grande truffa del gossip di tutti i tempi: il finto matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Nel corso di mercoledì sera, durante il nuovo appuntamento con Live Non è la d’Urso, Eliana Michelazzo ospite in studio farà una rivelazione choc confidando che sia Marco Caltagirone che il marito Simone Coppi, in realtà sarebbero dei personaggi inventati e mai realmente esistiti. “La povera ex corteggiatrice di ”Uomini e Donne” confesserà di essere da dieci anni prigioniera dell’incantesimo di Pamela Perricciolo, la sua socia nell’agenzia Aicos (solo socia?), e di non farcela più a mantenere in vita questa grande sceneggiata”, scrive Giuseppe Candela. A questo punto pare che alla Michelazzo potrebbero restare due strade da intraprendere: “o espatriare e non farsi vedere più o – e qui emerge la genialità della d’Urso – entrare nella casa del ”Grande Fratello” per le ultime settimane di fuoco”. E Pamela Prati cosa farà? Anche lei si allontanerà dalla Perricciolo oppure rimarrà al suo fianco?

L’agente di Pamela Prati a Live Non è la d’Urso: “Mark Caltagirone non esiste!”

Eliana Michelazzo ha deciso di vuotare il sacco, forse totalmente esasperata dalla particolare situazione che si è venuta a creare negli ultimi tempi. L’agente di Pamela Prati, ha cambiato nuovamente versione e si confesserà di fronte le telecamere di Carmelita, nel corso dell’appuntamento con “Live Non è la d’Urso” di questo mercoledì. Il suo lungo sfogo verrà trasmesso durante la puntata “ristretta” del prossimo 22 maggio che durerà solamente un paio d’ore per dare spazio allo speciale di Matrix in terza serata. “In tv ho mentito, non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l’ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia Pamela Perricciolo. La voce di quell’uomo è diversa da quella della telefonata avvenuta nel programma “Live”. A questo punto credo non esista”, confida l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Eliana Michelazzo entra nella Casa del Grande Fratello?

Le agghiaccianti rivelazioni di Eliana Michelazzo non finiscono qui. L’Agente infatti, ha rivelato tra le lacrime di essere una vittima di tutta questa macabra faccenda. “Io sono stata la prima vittima di questo sistema. Da 10 anni ho un fidanzato fantasma, Simone Coppi, solo ora ho aperto gli occhi: mi mandava foto, messaggi, un anello, mi sono tatuata il suo nome. Adesso, ascoltando le storie delle altre vittime, ho capito la verità: non esiste. Preferirei non sapere chi si nasconde dietro quelle false identità…”. Poi ha concluso, proprio come rivelava il breve pezzo bomba di Dago: “Dopo questa mia confessione ho paura, non voglio avete contatti con nessuno, dovrei andare all’estero o in un posto isolato dal mondo come un convento o la casa di “Grande Fratello””. Barbara d’Urso le permetterà di rifugiarsi dentro la residenza più spiata d’Italia per fare lievitare gli ascolti ulteriormente? Staremo a vedere, specie per capire come potrebbe realmente concludersi questa intricata e “macabra” storia di gossip.



© RIPRODUZIONE RISERVATA