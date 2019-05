Eliana Michelazzo al Grande Fratello?/ No di Mediaset, l’affaire Mark Caltagirone…

Eliana Michelazzo al Grande Fratello? La bomba è scoppiata con l’annuncio di Barbara d’Urso, dopo le rivelazioni dell’agente di Pamela Prati. Quest’ultima ha infatti ammesso che Mark Caltagirone non esiste e che lei stessa è vittima di questo scandalo che non ha precedenti. La controversa manager si sarebbe poi proposta per il reality, perché ha bisogno di rifugiarsi in un luogo protetto dopo questa confessione. Ma Mediaset non intende accontentarla: «L’ipotesi non è mai stata presa in considerazione dall’editore di Mediaset». Secca la smentita del Biscione nel comunicato ufficiale che è apparso su Twitter e sulla pagina Instagram di Verissimo. Le voci del resto avevano suscitato diverse polemiche nelle ultime ore. Tutto è infatti cominciato quando Eliana Michelazzo ha confessato che quello di Pamela Prati e Mark Caltagirone era solo un teatrino. Poi Barbara d’Urso ha spiegato che Eliana Michelazzo sarebbe andata in studio per chiedere al Grande Fratello di entrare, con l’obiettivo di sottrarsi alla pressione mediatica.

DANDOLO CONTRO MEDIASET PER ELIANA MICHELAZZO

Nel progetto della produzione del Grande Fratello, Eliana Michelazzo dovrebbe essere in studio per sapere se la sua richiesta è stata accolta o meno. Ma a questo punto c’è da aspettarsi che Mediaset blocchi la sua ospitata e la possibilità di entrare a far parte del cast di un’edizione già molto discussa. Sarà invece a “Live Non è la d’Urso”, visto che ha già registrato l’intervista in cui confessa che lo scandalo del matrimonio di Pamela Prati è stato tutto montato ad arte. Nel frattempo in molti hanno evidenziato il fatto che la nota di Mediaset sia arrivata dopo l’annuncio di Barbara d’Urso: l’azienda smentisce la sua conduttrice pubblicamente? È solo una sceneggiata per attirare ulteriormente l’attenzione? È di questo avviso ad esempio Alberto Dandolo: «L’attesa sceneggiata oggi pomeriggio su canale 5 (supportata anche da una nota stampa Mediaset) rispetto all’ingresso o meno della signorina Michelazzo al gf era solo per montare attenzione mediatica sulla puntata di domani e raccattare qualche punticino di share in più!» (clicca qui per visualizzare il post). Intanto Eliana Michelazzo, travolta ulteriormente dalle polemiche, scrive nelle Instagram Stories: «Non è facile capire ma sto male».

L’ipotesi dell’ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello come concorrente non è mai stata presa in considerazione dall’editore di Mediaset.#GrandeFratello @GrandeFratello — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) 19 maggio 2019





