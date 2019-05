Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo lesbiche?/ “Sono insieme da anni e ricattano”

Una storia che ha davvero dell’incredibile quella che ha come protagonisti Pamela Prati e Mark Caltagirone e che coinvolge Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Ma che raggiunge livelli ancora più impensabili di fronte allo scoop lanciato da Dagospia dopo l’intervista di Eliana a Live non è la d’Urso. Il portale di Roberto D’Agostino lancia infatti una vera e propria bomba che smentirebbe tutte le ammissioni fatte, tra le lacrime, della Michelazzo oltre a quelle antecedenti su Mark Caltagirone, Simone Coppi e simili. “Flash! Non ce la facciamo più a sentire le boiate di Eliana Michelazzo” si legge sul noto portale, che continua “il trio ha ormai perso ogni diritto alla privacy”. Ed è a questo punto che lancia il primo scoop: “Eliana e la Perricciolo sono lesbiche”.

Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo: “Profili finti per ricattare le star”

E se il fatto che Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo siano lesbiche è già una notizia bomba, Dagospia ci mette il carico e aggiunge dettagli che lasciano a bocca aperta. “Sono state insieme per anni, vivono insieme e insieme hanno gestito i finti profili, usati per ricattare star, starlette e politici” si legge. Parole che, qualora rispecchiassero la realtà dei fatti, paleserebbero le nuove bugie di Eliana, come l’esistenza di Simone Coppi, per il quale ha versato lacrime in diretta a Live, che sarebbe una sua macchinazione. Ma Dagospia non si ferma qui e in merito al finto marito di Eliana svela: “Simone Coppi nacque per coprire la sua bruciante sconfitta a Uomini e Donne e l’amore saffico”. Lo scoop conclude con le motivazioni dell’invenzione di Mark Caltagirone: “Pamela Prati è piena di debiti da Bingo e, plagiata o no, si è messa in mano al duo”.

