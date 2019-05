Eliana Michelazzo/ “Ho denunciato ‘mia sorella’ Pamela Perricciolo”: ecco perché

Eliana Michelazzo è un fiume in piena: l’agente di Pamela Prati svela a Live – Non è la d’Urso tutti i dettagli sul suo finto matrimonio con Simone Coppi e sull’identità di Mark Caltagirone. La pagina più agghiacciante delle sue dichiarazioni è però quella che riguarda i due figli che Pamela Prati avrebbe preso in affido, Rebecca e Sebastian, due profili che attualmente appaiono inesistenti come quello del loro padre affidatario: “io chattavo con Rebecca in privato – spiega la Michelazzo – mi mandava le foto del vestito per il matrimonio, io parlavo con i bambini, chattavo con i bambini”. Oggi, però, tutto d’un tratto quel castello è crollato: Sebastian probabilmente non esiste e le foto di Rebecca, così come quelle di Mark Caltagirone, apparterrebbero a due persone che con la vicenda di Pamela Prati non hanno nulla a che vedere. Ma quali sono oggi i rapporti con la sua socia Pamela Perricciolo, colei a cui sembrerebbero collegate tutte queste identità fake? “Ieri in questura l’ho denunciata – spiega la Michelazzo – tutto questo l’ha creato lei”.

“Le chat con Simone? Purtroppo ci sono anche le mie cose sexy”

È un’intervista fiume quella che Eliana Michelazzo riserva al pubblico di Live – Non è la D’Urso. Al centro del suo racconto, alcuni dettagli su Simone Coppi che hanno dell’incredibile, come le scuse che lui peroltre 10 anni ha inventato pur di evitare di incontrarla: “Ogni anno prometteva che veniva lì a prendermi”, spiega la Michelazzo, che per tutto il tempo ha creduto che il suo finto marito fosse un magistrato dell’antimafia sotto scorta. A testimonianza di questa storia assurda ci sarebbero inoltre le conversazioni telematiche, su Messenger su WhatsApp: “Le chat ve le metterei tutte davanti, così credete, e ci sono anche le mie cose sexy se volete saperlo, purtroppo, e non so dove saranno andate”. Non manca poi un breve appello a Pamela Prati, da mesi al centro di questa vicenda così surreale: “Deve dirmi a cosa ho creduto – chiede la Michelazzo – perché io ho creduto alla loro storia, perché quando c’è una situazione di amore, matrimonio e bambini ci credo, è quello che è mandato a me, sono venuta qui (a testimoniare a loro favore, ndr) perché volevo aiutarli”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA