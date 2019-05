ELIANA MICHELAZZO/ “Mai visto Mark Caltagirone, ho paura per la mia vita”

Potrebbe esserci un nuovo colpo di scena nel matrimonio gate di Pamela Prati dopo l‘intervista di Eliana Micheazzo a Live non è la D’Urso. Dopo aver partecipato più volte alla trasmissione di Barbara D’Urso ribadendo l‘esistenza di Mark Caltagirone, Eliana Michelazzo ha spiazzato tutti registrando un’intervista in cui ha svelato di non averlo mai visto. Secondo il settimanale Oggi, inoltre, sembrerebbe che, in seguito a tale intervista, Eliana Michelazzo abbia preso le distanze da Pamela Perricciolo e dall’assistita Pamela Prati. Secondo quanto risulta al settimanale Oggi, inoltre, nella mattinata di mercoledì 21 maggio avrebbe deposto “come persona informata sui fatti presso la questura di Roma Ponte Milvio, in seguito alla presunta aggressione con l’acido denunciata qualche giorno fa dalla Perricciolo”.

Eliana Michelazzo: la verità su Mark Caltagirone

Eliana Michelazzo ha confessato. L’agente di Pamela Prati ha rivelato alle telecamere di Live – Non è la D’Urso: “Mark Caltagirone non esiste”. Non solo, l’agente ha chiesto di entrare nella casa del Grande Fratello 16 per paura di quello che potrebbe succederle dopo queste scottanti rivelazioni. “Dopo questa mia confessione ho paura, non voglio avere contatti con nessuno, dovrei andare all’estero o in un posto isolato dal mondo, come un convento o la casa del Grande Fratello” ha detto la Michelazzo. La richiesta della titolare dell’agenzia Aicos ha naturalmente scosso il pubblico dei social, ma anche molti addetti ai lavori che hanno fatto esplicita rischiesta a PierSilvio Berlusconi di evitare il suo ingresso nella casa del GF16. Mediaset chiamata in causa ha prontamente replicato con un comunicato stampa che ha gelato l’agente della Prati.

Mediaset boccia Eliana Michelazzo al Grande Fratello 16

Con una nota stampa, Mediaset ha comunicato che Eliana Michelazzo non entrerà nella casa del Grande Fratello 16. “L’ipotesi dell’ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello come concorrente non è mai stata presa in considerazione dall’editore” ha precisato l’azienda del Biscione con un breve comunicato pubblicato su tutti i social. Per la Michelazzo, invece, si aprono ancora una volta le porte di Live – Non è la D’Urso dove questa settimana sarà protagonista di un’intervista confessione dopo che per cinque settimana ha mentito alla padrona di casa e al pubblico italiano confermando la versione di Pamela Prati e Pamela Perricciolo e l’esistenza di Mark Caltagirone. Non è dato sapere cosa sia successo, ma Eliana ha deciso di abbandonare la nave mettendo la sua parola fine al “Pratigate”.

Eliana Michelazzo: “Mark Caltagirone non esiste, io vittima…”

Sabato scorso a Verissimo da Silvia Toffanin Eliana Michelazzo confermava a gran voce l’esistenza di Mark Caltagirone e delle nozze di Pamela Prati, ma l’agente della showgirl del Bagaglino ha deciso di dire la verità. Alle telecamere di Live – Non è la D’Urso ha confermato che il matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone è tutta un’invenzione organizzata dalla sua socia Pamela Perricciolo. Ma non finisce qui, visto che la Michelazzo ha dichiarato di essere venuta a conoscenza di un sistema utilizzato in passato anche con altri personaggi come Alfonso Signorini, Sara Varone, Manuela Arcuri e tanti altri. “Io sono stata la prima vittima di questo sistema. Da 10 anni ho un fidanzato fantasma, Simone Coppi, solo ora ho aperto gli occhi: mi mandava foto, messaggi, un anello, mi sono tatuata il suo nome. Adesso, ascoltando le storie delle altre vittime, ho capito la verità: non esiste. Preferirei non sapere chi si nasconde dietro quelle false identità” ha dichiarato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che oggi, dopo queste scottanti rivelazioni, ha paura per la sua incolumità. “Dopo questa mia confessione ho paura, non voglio avere contatti con nessuno, dovrei andare all’estero o in un posto isolato dal mondo, come un convento o la casa del Grande Fratello” ha detto la Michelazzo. Il suo ingresso nella casa però non ci sarà visto che Piersilvio Berlusconi ha detto no!



