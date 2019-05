Eliana Michelazzo Vs Alfonso Signorini/ “Le accuse? False! Ho agito per vie legali”

Si parla del matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone nella nuova puntata di Live – Non è la d’Urso e in studio, come rappresentate della showgirl, c’è Eliana Michelazzo. Tra gli ospiti anche Riccardo Signoretti che, in studio, tocca anche l’argomento riguardante le accuse di Alfonso Signorini. Il direttore del settimanale Nuovo le chiede il suo pensiero in merito a quanto dichiarato dal direttore del settimanale Chi ai suoi danni. “Tu sei stata tirata in ballo come una che inganna le persone, adescandole online” dichiara a Live Signoretti, ma la Michelazzo replica “Nel 2009 io ero a Uomini e Donne, quindi è impossibile. Le notizie che sono uscite in questi giorni sono fasulle.” Così aggiunge “Siamo partiti subito per vie legali! Sto solo a pagare avvocati qua!” Eliana ammette dunque di aver agito legalmente contro Alfonso Signorini.

LE ACCUSE DI ALFONSO SIGNORINI A ELIANA MICHELAZZO

Ma di cose è stata accusata Eliana Michelazzo da Alfonso Signorini? Ospite al Maurizio Costanzo Show, nella puntata in onda domani, il direttore del settimanale Chi ha dichiarato: «L’aitante giovane che aveva conquistato il mio cuore si chiamava Lorenzo Coppi. Anche io sono stato “Pamela Prati”. Diceva di vivere e lavorare ad Haiti. Io mi sono lasciato andare. Ho abbandonato le mie difese. In un secondo momento, quando ero disposto a raggiungerlo, lo volevo vedere, sul mio Facebook arriva il messaggio di tale Donna Pamela, che oggi è la manager della Prati. Cerco Lorenzo e lei mi fa parlare con lui, ma era una voce da donna. Ci sono cascato anche io. E lo dico a malincuore».

