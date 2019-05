Eliminati Amici Serale 2019, 7a puntata/ Semifinalisti? Tutto come da “copione”

I 5 SEMIFINALISTI DEL SERALE DI AMICI 2019 E GLI ELIMINATI DELLA SETTIMA PUNTATA

Cinque semifinalisti e poche sorprese alla fine della settima puntata del serale di Amici 2019. Alberto, Giordana, Vincenzo, Rafael e Tish sono i ragazzi che continuano la corsa alla vittoria ai danni di Umberto che, invece, ha lasciato questa sera il programma. Proprio lui che, a inizio serata, ha eliminato Mameli, ritornando con gioia in gara. Una puntata non priva di emozioni che, tuttavia, sul web solleva più di qualche perplessità. Ad essere messa in discussione è la “prevedibilità” dello show, che ha premiato – non senza qualche mossa discutibile – chi ci si aspettava. “C’era bisogno di una puntata di oltre 3 ore per arrivare all’esito che tutti già sapevamo?” si chiede allora sul web più di qualcuno. Indiscutibile il talento che Amici mette in mostra quest’anno, eppure c’è da chiedersi se non possano essere messi in campo espedienti in grado di rendere il tutto molto meno prevedibile di così.

PAGELLE DEL SETTIMO SERALE DI AMICI

MAMELI S.V. – “Giustizia è fatta!” pensiamo sia stato il commento di Loredana Bertè come saputo il verdetto della sfida contro Umberto ad inizio del serale di Amici 2019. Finalmente la persona con meno talento dei concorrenti in gara lascia Amici. Una sola esibizione “spot” con il suo inedito non gli permette di vincere contro un rigenerato Umberto. Non credo sentiremo la sua mancanza in semifinale.

UMBERTO 8 – Eliminato ad un passo dalla semifinale di Amici ma ha fatto una grande prestazione questa sera. Paga la volontà della Celentano di portare in finale Vincenzo e Rafael. Un verdetto già scritto visto il peso del voto dei professori. Vedere un concorrente che nonostante tutto quello che possa fare nelle varie esibizioni sa di avere il destino segnato è veramente uno spot pessimo per il programma.

ALBERTO 9 – Jolly televisivo a cui si sono affidati ad Amici per tenere alta la tensione del programma sui verdetti delle 5 mini manche. Facendo conto sul fatto che il suo accesso alla finale sia oramai una pura formalità sia per i professori che per i telespettatori gli vengono preferiti all’ultimo sempre i concorrenti che arrivano in sfida contro di lui. Tutto scritto oppure no le sue grandi esibizioni restano ed ancora una volta si dimostra di un altro livello rispetto i compagni.

RUDY ZERBY 4 – La sua lite con Giordana non diverte più nessuno e sa di vecchio. Condividendo il suo disappunto per l’insulto ricevuto dalla cantante il suo accanimento non ha molto senso e ha stufato tutti. Insistere perchè Giordana si esibisca in semifinale con “Blu” è veramente senza senso, addirittura tutti i giudici speciali della serata gli vanno contro specialmente Emma Marrone e Mara Venier.



© RIPRODUZIONE RISERVATA