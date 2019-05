Eliminati Ballando con le stelle 2019, 6a puntata/ Lo Verso e Arcuri al ripescaggio

Colpo di scena nella sesta puntata di Ballando con le stelle. Finiscono allo spareggio Enrico Lo Verso e Dani Osvaldo, due punte di diamante del cast della quattordicesima edizione. La terza a contendersi il posto è Manuela Arcuri, ma per lei nessuno si scandalizza. Enrico e Dani sono oggettivamente più bravi; a detta della Smith, è un’ingiustizia che rischino l’eliminazione. Soprattutto Dani, che col charleston di stasera ha dato prova di essere un gran ballerino. Ivan Zazzaroni aveva ragione: Osvaldo è più bravo in pista che in campo. Lui stesso ammette che il calcio non gli è mai piaciuto più di tanto: “Là sei solo un numero”, dichiara. Per non parlare del pubblico, composto prevalentemente da uomini e decisamente meno caloroso. Quando balla, invece, Dani fa breccia nei cuori di tutte. Il suo fascino latino decreta la sua salvezza; escono di scena Lo Verso e Arcuri.

Ballando con le stelle: gara tra eliminati

Marzia Roncacci è la vincitrice del “torneo interno” tra gli eliminati di Ballando con le stelle. I suoi sfidanti sono i gemelli Sampaio, Marco Leonardi e Antonio Razzi, che batte tutti con la sua reinterpretazione di Carrie – La bambola assassina. Fabio Canino l’ha simpaticamente ribattezzata così, per via delle sue facce horror e un pochino assurde. Oltre a lei, sabato prossimo, lotteranno per il ripescaggio Lo Verso e Arcuri. Che dire di questi due? Bene il primo, male la seconda. Enrico ha finalmente spiccato il volo, e i risultati si vedono eccome. La giuria lo piazza addirittura tra Osvaldo ed Ettore Bassi, i superfavoriti di questa edizione, lodando Samanta Togni per l’ottimo lavoro svolto con lui. Chi ha ancora bisogno di pratica è Manuela Arcuri: fatica il doppio perché “non è portata”.

Classifica Ballando con le stelle 2019

Crescendo di successi per Angelo Russo, la vera rivelazione di Ballando con le stelle 2019. L’unica pecca, se così si può chiamare, è il suo non prendersi mai troppo sul serio. Appropriato il commento di Selvaggia Lucarelli: “Non vorrei che l’ironia e la leggerezza ti facessero passare inosservato”. Chi proprio non passa inosservata, invece, è ancora suor Cristina. Per la gioia di Zazzaroni, la religiosa si cimenta nel ballo di coppia, guadagnandosi tre 8, un 9 (Lucarelli) e un 10 (Mariotto). Risultato altrettanto soddisfacente per Milena Vukotic, che dà un twist alla sua performance rimanendo comunque elegantissima. Di seguito la classifica della sesta puntata: dal basso, Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro (34), Suor Cristina e Oradei Team (43), Dani Osvaldo e Veera Kinnunen (47), Lasse Matberg e Sara Di Vaira (58), Ettore Bassi e Alessandra Tripoli (60), Enrico Lo Verso e Samanta Togni (60), Angelo Russo e Anastasia Kuzmina (80), Milena Vukotic e Simone di Pasquale (97).



