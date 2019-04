Eliminato Amici Serale 2019, 5a puntata/ Peparini “fa fuori” Valentina e grazia Tish

CHI E’ STATO ELIMINATO AL QUINTO SERALE DI AMICI 2019?

Una quinta puntata particolarmente accesa quella di Amici 2019, dominata da polemiche e liti. Loredana Berté è riuscita in un nuovo “colpo”, portando Mameli a lasciare lo studio dopo solo la prima manche. La seconda manche ha però premiato la squadra Bianca, che ha mandato in ballottaggio (con scelta finale di Giuliano Peparini) Valentina. Nonostante l’impegno mostrato, la ballerina non è riuscita a salvarsi e ha dovuto abbandonare la scuola di Amici. Una scelta, quella dei professori, che sul web ha delle conseguenze. Il pubblico a casa non è affatto d’accordo con l’eliminazione di Valentina ma, soprattutto, col fatto che Mameli rimanga nella scuola. E c’è chi urla al complotto: “Spiegatemi il senso di questa sfida ballo contro canto? Ma poi Mameli da chi è raccomandato?”: “Ma com’è possibile che Mameli sia ancora nella scuola e talenti come Valentina, Ludovica siano usciti? Questa cosa mi puzza troppo!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

PAGELLE DEL QUINTO SERALE DI AMICI

VALENTINA VOTO 8(per il suo percorso): Questa sera è stata la “vittima sacrificale” del serale di Amici. Balla poco e nulla nella quinta puntata e viene spinta al ballottaggio da una strategia per noi senza senso di Giuliano Peparini che manda così fuori dal programma uno dei suoi migliori ballerini. Incomprensibile al scelta di salvare Mameli al suo posto…

MAMELI VOTO 4: Con questa serata di Amici 2019 dimostra specialmente una cosa, di avere dei “Santi in Paradiso” che gli permettono di evitare sempre l’eliminazione. La diatriba con Loredana Bertè è inevitabile, i due sono oramai allo scontro completo. Se il talento c’è in questo caso è veramente difficile da vedere o almeno il concorrente non è adatto a questo tipo di reality.

ALBERTO VOTO 8: Per uno dei favoriti alla vittoria finale di Amici 2019 è stata una serata un po’ “sottotono”. Ottime prestazioni le sue, va precisato subito ma questa volta senza la classica standing ovation alle quali ci aveva abituato

RUDY ZERBY VOTO 3: Un conto essere a favore di un concorrente ma con Tish sta esagerando. Difesa sempre contro tutto e contro tutti risulta spesso poco obiettivo. La crociata personale contro Giordana è poco comprensibile, specialmente gli obiettivi che vuole raggiungere con il suo comportamento.

JOHN TRAVOLTA VOTO 5: Un mito del cinema sbarca ad Amici e sembra più un alieno che arriva sulla Terra. Spesso risulta imbarazzato in studio sembra non sapere come mai è presente questa sera la serale di Amici. Relegato ai soli “mini corsi di ballo” ispirati alla “Febbre del Sabato Sera”. Un vero peccato!



