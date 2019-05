ELIMINATO AMICI SERALE 2019, 6A PUNTATA/ Mameli protetto dalla giuria, verdetto sospeso con Umberto

UMBERTO VS MAMELI, CHI E’ STATO ELIMINATO AL SESTO SERALE DI AMICI 2019?

Puntata carica di emozioni quella del sesto serale di Amici 2019 in onda questa sera. Ancora una volta le liti hanno caratterizzato l’intera serata, così come le polemiche per quanto accaduto a fine puntata. Per la squadra Bianca non è stata una puntata semplice, visto che entrambe le manche hanno visto i Blu vincitori. E se Umberto è stato il primo a dover abbandonare lo studio, la stessa sorte è toccata a Mameli alla fine di una serie di sfide tra i Bianchi. E per la terza volta e meno di due puntate, il cantante è stato costretto ad indossare il gilet rosso. Nessuno però si sarebbe aspettato il congelamento del voto. A causa dell’impossibilità di Umberto di esibirsi al meglio delle sue possibilità, visti alcuni problemi fisici, la produzione e la stessa Maria De Filippi hanno deciso di congelare la votazione dei professori. Mameli e Umberto si esibiranno sabato prossimo e solo allora si scoprirà chi dei due è l’eliminato.(Aggiornamento di Anna Montesano)

PAGELLE DEL SESTO SERALE DI AMICI

VALENTINA VOTO 9: Si esibisce subito nel nuovo spareggio contro Mameli voluto dalla Bertè che fino all’ultimo non voleva perdere un grande talento come lei. Le prove sono di altissimo livello e nel hip pop è la migliore di Amici, ma purtroppo non è riuscita a convincere il pubblico da casa e nemmeno i giudici. A vedere il volto dei professori era chiaro che anche nel caso in cui Valentina si fosse imposta al televoto non sarebbe stato accettato l’esito per una sorta di “lesa maestà”.

UMBERTO VOTO 7: È un fenomeno nel latino americano, ma giunti a questo punto di Amici 2019 serve qualcosa in più e mentre Rafael e Vincenzo hanno mostrato più flessibilità nei vari generi Umberto si esibisce quasi esclusivamente nel suo. È chiaro che per tutti i professori di ballo lui sia oramai diventato la terza scelta. L’infiammazione di cui ha sofferto durante la puntata lo ha salvato al ballottaggio contro Mameli anche se sembra chiaro l’esito della votazione…

MAMELI VOTO 4: È il simbolo per i professori della “resistenza anti Bertè”, vince contro Valentina anche al televoto legittimando così la sua presenza nel serale di Amici 2019. Va detto che l’esito dello spareggio contro l’ex ballerina dei blu era “già scritto” con i professori che per ripicca contro Loredana Bertè lo hanno salvato tutta sera ogni volta si fosse

RICKY MARTIN n.v: Non pervenuto, il ruolo di coach non li si addice, e nascosto dietro quell’aurea di buonismo non riesce ad incidere nel programma. Sicuramente ha il suo fascino sul pubblico ma in termini dei meccanismi di Amici la sua presenza è completamente accessoria spingendoci quasi a urlare “ridateci Rovazzi”



