Eliminato Amici serale 2019 e finalisti/ Tish e Rudy Zerby restano a bocca asciutta

La semifinale di Amici 2019 giunge al termine senza particolari sorprese ma evidenziando i diversi talenti in gara quest’anno. Giordana, Rafael, Alberto e Vincenzo sono i quattro ragazzi che si giocano la finale, in onda sabato prossimo. Non è riuscita invece a conquistare l’ambito posto Tish, che è l’eliminata di questa sera. E se anche la semifinale non ha riservato al pubblico particolari sorprese, ci si chiede se invece l’ultima puntata le avrà. D’altronde il web ne è certo da giorni: a vincere sarà Alberto Urso. Mai come quest’anno, la vittoria sembra essere destinata al cantante lirico siculo. Eppure, prevedibilità a parte, tale esito metterebbe tutti (o quasi) d’accordo. “Un talento come Alberto è passato poche volte ad Amici” è uno dei tanti commenti che sottolineano quanto il cantante sia amato dal pubblico, anche rispetto agli altri tre ragazzi in gara alla finale. Eppure ci si chiede: l’esito di questa ultima sfida sarà davvero così scontato? (Aggiornamento di Anna Montesano)

ELIMINATO AMICI: PAGELLE DELLA SEMIFINALE

ALBERTO 8 – Grande prestazione ancora una volta dell’ex cantante dei blu di Amici. Inizialmente rischia forse troppo interpretando Adele, ma il passaggio alla finale è solo rimandato di due tentativi. Impossibile non avere un talento di questa portata a giocarsi il titolo di vincitore di Amici 2019, è l’unico a raccogliere applausi e complimenti da pubblico e giuria ad ogni puntata.

RUDY ZERBY 4 – La sua lite con Giordana apre questa semifinale di Amici 2019 ma l’epilogo non è quello che si aspetta. Infatti mentre la sua “vittima” preferita accede alla fase finale di Amici la sua protetta ‘Tish’ perde al ballottaggio finale contro Vincenzo. Per lui una sconfitta su tutta la linea ma la “crociata anti Giordana” non è ancora finita…

LOREDANA BERTE’ 5 – Attesissimo il suo ritorno che però delude le aspettative. A parte la difesa di Giordana dagli attacchi di Rudy Zerbi questa sera appare meno graffiante del solito anzi quasi accomodante con tutti i concorrenti. Siamo oramai alle fasi finali di Amici e sembra sia iniziato una sorta di silenzio stampa “politico” per non condizionare l’esito del programma.

TISH 6 – Si batte al massimo delle sue possibilità per accedere alla finale di Amici 2019 ma le manca qualcosa rispetto agli altri concorrenti. Le esibizioni sono più precise del solito ma contro Giordana e Alberto può poco. Altro discorso la sfida con Vincenzo, una sconfitta quasi scontata vista la necessità televisiva di rimandare la sfida categoria ballo alla prossima e ultima puntata. Cosa penserà del passaggio della sua odiata Giordana alla finale di Amici?



