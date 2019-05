Elisa Isoardi “Il baccello del pisello è utile”/ E alla Fialdini “mangia, sei magra!”

Elisa Isoardi, conduttrice de La Prova del Cuoco, è stata ospite questa sera presso gli studi del programma di Rai Uno “La Vita in Diretta”. La bella presentatrice del noto show culinario, ex fidanzata del ministro dell’interno, Matteo Salvini, si è sottoposta ad un gioco divertente: bendata doveva degustare tre cibi, senza appunto vedere cosa ci fosse sotto la cloche. La prima degustazione è stata la mortadella di campotosto, indovinata solo in parte dalla Fialdini “Un salume”. Si passa quindi al secondo assaggio, marmellata di chinotto, clamorosamente indovinato dalla conduttrice de La Prova del Cuoco. Infine il terzo assaggio, un formaggio… “Pecorino”, afferma Elisa, anche se in realtà si tratta del Conciato romano. «Quello di quest’anno è stato un anno nuovo, nuovissimo – spiega la Isoardi – la “Prova del cuoco” è come un ragazzo che va all’università, bisogna accompagnarlo ed è cambiata la mamma. Ho preso una cosa che avevo già provato e adesso è mia. Quest’anno è stato un anno non di prova del cuoco ma di “prova del fuoco”, ma anche questo aiuta ad andare avanti e a farsi forza».

ELISA ISOARDI “IL BACCELLO DEL PISELLO È UTILE”

«Quando torno a casa mi porto la “schiscetta” dal lavoro – prosegue Elisa – come avete visto nel mio camerino, in frigo non c’è nulla, cerchiamo di non buttare via nulla. Diego Bongiovanni il nostro chef è la gioia fatta a persona – prosegue – Natale Giunta è invece un cuoco che ha combattuto la mafia, una vicenda risalente a 11 anni fa, è riuscito a far arrestare 5 persone. Marco Ruffini è infine il nostro pizzaiolo e fa delle pizze numero uno». Simpatico anche il siparietto durante il quale la Isoardi parla del baccello del pisello: “Voi cosa ci fareste?”, chiede Elisa rivolgendosi alla Fialdini (“accusata” di non mangiare “vesti 0-12, mangia!”) e a Timperi: quest’ultimo risponde “La differenziata”. Un’ospitata piacevole quella della 36enne cuneese, un momento del programma indubbiamente divertente.

