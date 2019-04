Elisa Isoardi: “Salvini, l’ho lasciato io”/ “Dopo 5 anni, se una storia non va…”

Elisa Isoardi ha ormai voltato pagina. La bella conduttrice de La prova del cuoco considera Matteo Salvini il passato e, dopo cinque anni, ha deciso di intraprendere una strada diversa anche se non cancella i momenti importanti vissuti insieme all’attuale Ministro dell’Interno. Quella tra la Isoardi e Salvini è stata una relazione chiacchierata e che ha regalato tanti momenti felici ad entrambi. Quando c’erano tutte le possibilità per essere sereni e dare il via ad un progetto di vita ancora più stabile, però, la Isoardi ha deciso di chiudere definitivamente. L‘ha fatto nel momento di maggior popolarità di Salvini, quando è diventato ministro, ma ad oggi, la conduttrice non si dice affatto pentita della scelta e appare serena e felice della propria vita privata e professionale. Elisa Isoardi, infatti, sta vivendo un momento sereno e, su Salvini, confessa di essere stata bersagliata dai commenti di tante persone che la consideravano “una pazza” per averlo lasciato. “In tanti mi hanno scritto dopo la fine della relazione”, ha detto al settimanale Dipiù. “In molti, mi dicevano: “Ma sei pazza? Ma ti pare che lo lasci proprio ora”, ha confessato in una recente intervista. Una storia che, tuttavia, dopo cinque anni, secondo la Isoardi, non andava in nessuna direzione. I troppi impegni di entrambi, infatti, hanno portato alla definitiva rottura: “Se una storia non va, non va. Passavamo troppo poco tempo insieme, a causa dei rispettivi impegni”.

ELISA ISOARDI: “FRANCESCA VERDINI ACCANTO A SALVINI? NON MI SCOMPOGNO, L’HO ASCIATO IO”

Dopo l’addio a Matteo Savini, Elisa Isoardi si è concentrata sulla carriera, senza rinunciare, però, alla propria vita privata. Attualmente, la conduttrice di Raiuno, sta frequentando Alessandro Di Palo. Si tratta di una storia giovane che, però, rende serena la Isoardi che non si scompone affatto nel vedere l’ex compagno accanto ad un’altra donna. Salvini, infatti, ha ufficializzato la sua relazione con Francesca Verdini, la 26enne figlia di Denis Verdini. Di fronte alla nuova storia del Ministro dell’Interno, la Isoardi non appare affatto turbata e, ai microfoni del settimanale Di Più, conferma di essere felice per lui. “ Perché dovrei scompormi? Dopotutto sono stata io a chiudere la storia con Matteo – ci ha tenuto a precisare – Io continuo a volergli bene a considerarlo un uomo speciale. Per il resto guardo avanti, Matteo è ormai il passato ”. Nonostante sia finito l’amore, dunque, tra Salvini e la Isoardi resta l’affetto e il rispetto, frutti di cinque anni trascorsi insieme che, entrambi, si portano nel cuore.





