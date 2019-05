Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi/ Foto, amore alla luce del sole: baci e…

Elisabetta Gregoraci si gode l’amore con il nuovo compagno Francesco Bettuzzi, l’imprenditore parmense che l’ha conquistata dopo la fine del suo matrimonio con Flavio Briatore. La showgirl, dopo la separazione, ha cercato di proteggere la propria privacy e quella della propria famiglia evitando di finire sulle prime pagine di tutti i giornali di gossip. Il settimanae Chi, però, nell’utimo numero in edicola, pubbica le foto di una piccola vacanza che la Gregoraci e il compagno si sono concessi alle Terme di Saturnia. Sempre bellissima e in perfetta forma, la Gregoraci, nelle foto pubblicate dal magazine diretto da Alfonso Signorini, sfoggia un fisico perfetto, tonico e longilineo e, soprattutto, vive alla luce del sole il suo nuovo amore. In un clima di totale relax, infatti, Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi si lasciano andare a baci e coccole.

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi insieme da un anno

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi sono sempre più felici e innamorati. La loro storia dura da circa un anno e sarebbe nata grazie ad un incontro di lavoro. Bettuzzi, infatti, è un imprenditore e dirige un’azienda di cosmetici di cui è testimonial proprio la Gregoraci. Nonostante le prime paparazzate risalgano a dodici mesi fa, i due si sono mostrati insieme solo durante un recente viaggio in Thailandia. Tra i due, dunque, tutto procede a gonfie vele. Elisabetta, inotre, è riuscita a mantenere anche un rapporto di totale rispetto e stima reciproca con l’ex marito Flavio Briatore che le ha regalato la persona più importante della sua vita, il figlio Nathan. I due ex coniugi, infatti, nonostante abbiano legalmente ufficializzato l’addio, non si sono mai fatti la guerra riuscendo a dare al figlio quel cima di serenità di cui ha bisogno. Briatore, la Gregoraci e Nathan, dunque, continuano ad essere una famiglia nonostante la fine del matrimonio e il nuovo amore di Elisabetta.

