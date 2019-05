Elisabetta Pia Ferrari a The Voice 2019/ Video: mamma di 5 figli, conquista D’Alessio

L’ultima cantante del team di Gigi D’Alessio a The Voice of Italy 2019 è la talentuosa Elisabetta Pia Ferrari. Ventinovenne originaria di Roma, oggi vive a Terracina con una numerosa famiglia. Metà romana (da parte di mamma) e metà senegalese (da parte del papà), Di giorno lavora come consulente in una multinazionale del settore hardware e di sera si esibisce nei locali. Elisabetta è già mamma e di ben 5 figli che cresce a casa da sola, essendo separata. La storia di Elisabetta è molto particolare: i suoi genitori si sono conosciuti e innamorati durante una festa. Da questo amore, durato però solo due anni, è nata lei che non ha conosciuto suo padre sino all’età di 15 anni quando, per caso, ha incontrato il cugino del suo papà. Dopo aver scoperto che suo padre era ad Amsterdam, è volata per incontrarlo ed è stato uno dei momenti più belli della sia vita.

ELISABETTA PIA FERRARI CONQUISTA GIGI D’ALESSIO

Elisabetta Pia Ferrari sale sul palco di The Voice of Italy 2019 per dare alla sua più grande passione un’altra possibilità. La sua voce fa immediatamente colpo su Gigi D’Alessio che è il primo a girarsi. Seguono Gué Pequeno, che viene però bloccato dallo stesso Gigi, ed Elettra Lamborghini. “Sarei la prima Ferrari ad andare nel team Lamborghini…!” scherza Elisabetta che poi ringrazia Elettra ma la sua scelta è proprio D’Alessio che con lei conclude il suo team. Una grande gioia per Elisabetta Pia Ferrari che avrà l’occasione di risalire sul palcoscenico di The Voice per le prossime fasi del talent.

Elisabetta Pia Ferrari – Blind Audition #5 Elisabetta Pia Ferrari, poteva essere la prima Ferrari nel team Lamborghini ma il richiamo del #TEAMGIGI è stato irresistibile per lei! 🚙 #TVOI Pubblicato da The Voice of Italy su Martedì 21 maggio 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA