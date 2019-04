Eliza G, chi è/ Video, ha scelto Gigi D’Alessio la rivelazione di The Voice of Italy

Eliza G è la cantante che con il brano “Hurt” ha conquistato un posto nella formazione di Gigi D’Alessio. Nota in tutto il mondo, è ancora poco conosciuta nel nostro paese, ma la sua esibizione nelle Blind Auditions di The voice of Italy 2019 ha incantato tutto il pubblico di Rai 2. Ma chi è questa biondina dalla voce vibrante che in pochi secondi ha stregato la platea del popolare talent condotto da Simona Ventura? Il suo percorso professionale ha avuto inizio qualche anno fa in Europa e in America Latina, dove la “Urban pop diva” è stata spesso ospite di alcuni tra i più famosi locali notturni assieme a star del calibro di Avicii, Bob Sinclar, Benny Benassi, Steve Aoki. La sua popolarità, in alcuni paesi, è tale che in passato è stata la testimonial di un noto brand di abbigliamento inglese, “Orion London”, che l’ha scelta come protagonista della sua campagna ufficiale. Ma la musica è sempre stata al centro della sua vita e negli ultimi anni, a dispetto della giovane età, ha già partecipato a ben cinque tournée mondiali.

Il successo dei suoi primi singoli

Dall’America Latina all’Europa, il successo di Eliza G sembra non conoscere confini. Negli anni passati si è infatti esibita allo Spirit of London, uno degli eventi più importanti per la musica brasiliana che ogni anno attira oltre 60 mila appassionati. Il suo primo singolo, “Summer lie” è stato prodotto da Dwa Records e negli anni ha conquistato, assieme al suo secondo successo dal titolo “Love is unbound”, le classifiche di Grecia, Spagna, Brasile, Svizzera e Italia. Nel 2012 è stata contattata da Caterina Caselli e l’etichetta Sugar Music per eseguire “Love is love”, brano inedito del paroliere italiano, compositore e produttore Giancarlo Bigazzi; ma tra i suoi successi più importanti ricordiamo inoltre il singolo “The Way”, mixato e arrangiato nello studio di David Guetta il cui video clip ufficiale è in cima alle classifiche mondiali di Youtube con oltre 2 milioni di visualizzazioni. Il suo ultimo singolo, pubblicato con Sony Music, si chiama invece “Do not be afraid”, eseguito per la prima volta lo scorso 31 dicembre al club “Zelo” di Montecarlo. Ecco il video della sua partecipazione a The voice of Italy 2019.





