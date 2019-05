Elle Fanning, malore a Cannes 2019: come sta?/ Svenuta per abito troppo stretto

Elle Fanning, malore al Festival di Cannes 2019: brutta disavventura per la celebre attrice, membro della giuria principale presieduta da Alejandro Inarritu. La giovane artista, protagonista dello straordinario The Neon Demon di Refn, è svenuta nel corso della cena di gala per il Chopard Trophee ed è stata soccorsa dal servizio di sicurezza. Elle è caduta dalla sedia proprio mentre il direttore artistico del Festival Thierry Fremaux stava presentando l’attore Francois Civil. L’attrice ha perso i sensi per alcuni secondi: tra i primi a prestarle soccorso la sorella Dakota Fanning, Colin Firth e Marion Cotillard. Successivamente la giovane è stata soccorsa dai presenti e scortata fuori dalla sala dagli agenti della sicurezza. E la colpa del malore è dovuta all’abito indossato, troppo stretto…

ELLE FANNING, MALORE A CANNES 2019: COME STA?

Un incidente che ha scatenato il panico nella sala dove si stava tenendo la cena di gala per il Chopard Trophee, ma fortunatamente Elle Fanning sta bene. La star del film Disney Maleficent ha rassicurato tutti i suoi fan su Instagram spiegando che è tutto ok e che il suo vestito Prada vintage 1951 «era semplicemente troppo stretto». Tutto è bene quel che finisce bene, anche se sono stati momenti di paura. Ricordiamo inoltre che Elle Fanning è sicuramente tra le celebrities più apprezzate per i suoi look, sempre sgargianti ma eleganti allo stesso tempo. Qui di seguito vi proponiamo il post su Instagram dell’artista americana





