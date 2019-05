ELODIE DI PATRIZI/ Dal “no” di X Factor al secondo posto ad Amici (Verissimo)

Elodie Di Patrizi ha riscritto la storia di Amici. Insieme ai The Kolors, è lei il personaggio più riuscito delle ultime edizioni. Proprio coi The Kolors, ultimamente, ha collaborato al singolo Pensare male, che in breve tempo ha scalato le classifiche delle principali piattaforme di streaming e digital download. Il pezzo è stato presentato proprio ad Amici, il loro primo fortunatissimo palcoscenico. Elodie ha esordito nel 2016, esattamente un anno dopo la vittoria dei The Kolors. La cantante, allora 26enne, si classificò seconda dietro Sergio Sylvestre, vincendo il premio della critica Vodafone e il premio Rtl 102.5. Oggi Elodie racconta il suo percorso a Verissimo, in una puntata speciale tutta dedicata ai protagonisti di Amici. Prima del debutto chez Maria De Filippi, però, Elodie ha partecipato a X Factor, ma in quel caso è stata un po’ meno fortunata.

Elodie Di Patrizi: la carriera

Elodie Di Patrizi è nata a Roma da padre italiano e madre francese creola. Dopo la breve esperienza da modella, si è trasferita a Lecce e ha deciso di intraprendere la carriera di cantante. Nel periodo di Amici è uscito il suo primo album Un’altra vita, prodotto da Fabrizio Moro, certificato disco d’oro dalla Fimi per le oltre 25.000 copie vendute. L’uscita è stata accompagnata dall’omonimo estratto Un’altra vita e, subito dopo, da Amore avrai, scritto da Emma Marrone. Quest’ultimo ha vinto il Premio di puntata – Canzone dell’estate del Summer Festival, dove è tornata, due anni più tardi, per Nero Bali, in coppia con Michele Bravi e Gué Pequeno. In seguito ha collaborato con Loredana Bertè all’Amiche sì tour 2016 e, sempre su invito della Bertè, all’evento veronese Amiche in Arena. Un anno più tardi ha partecipato al Festival di Sanremo, classificandosi ottava con il brano Tutta colpa mia.

Elodie Di Patrizi, nuovo album in arrivo

Di recente, Elodie Di Patrizi ha pubblicato il singolo Rambla, che l’ha vista di nuovo in coppia con l’amico e collega Ghemon. In merito al suo ultimo lavoro (se escludiamo il feat. con i The Kolors), Elodie ha dichiarato: “È una canzone che ho sentito subito mia, perché ha le sonorità che mi sono affini, con cui sono cresciuta: c’è tutto il mondo ’80, la dance dei ’70, e poi mi piace da morire andare a ballare. Spesso vado in Salento dove c’è il locale del mio cuore. Ballo fino a mezzanotte e poi dormo felice. Rambla mi ricorda questo mio lato festaiolo. Va bene lavorare, impegnarsi, sacrificarsi, ma hai bisogno di riservarti i momenti di divertimento, altrimenti diventi grigia. Il lato colorato ci deve essere, te lo meriti”. A Cosmopolitan annuncia anche l’uscita del nuovo album: “Lo sto finendo. Ho voglia di fare live. Mi piacerebbe fare di nuovo Sanremo e, se dovessi darti il nome di un artista straniero con cui mi piacerebbe lavorare, direi Drake”.



