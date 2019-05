Emanuele Trimarchi/ “Io come Pamela Prati, per Eliana ho pensato anche al suicidio”

Anche Emanuele Trimarchi dice la sua sul matrimonio di Pamela Prati con il “misterioso” Marco “Mark” Caltagirone. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha raccontato di aver vissuto un incubo a causa di Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, le due agenti della showgirl. «Loro prendono in mano la tua vita e la frantumano», ha raccontato l’ex di Anna Munafò al settimanale Chi. Trimarchi si era affidato a loro per la sua inesperienza, ma poi si è sentito «una marionetta. Loro sono la paura». Accuse choc quelle fatte da Emanuele, come quelle sulla fine della relazione con la tronista: «Non volevano la storia con Anna e infatti alla fine ci hanno fatto lasciare». Gli fecero leggere delle conversazioni tra la fidanzata e Danny Coppi, cugino del marito di Eliana. Peccato che nessuno dei due esista. Riceveva minacce: «In un anno ho perso 12 chili e ho anche pensato al suicidio». Trimarchi ha raccontato di non aver mai denunciato questo clima di oppressione perché aveva paura di Pamela Perricciolo.

EMANUELE TRIMARCHI “IO COME PAMELA PRATI”

Ma le confessioni choc di Emanuele Trimarchi non finiscono qui. Un racconto sconvolgente quello dell’ex tronista di Uomini e Donne al settimanale Chi. Ad esempio, ha saputo che le due agenti di Pamela Prati lo “vendevano” a 3.500 euro, ma gli davano 500 euro a serata, quando lo pagavano. È riuscito a mettere fine a questo incubo dopo aver mandato un video dal suo cellulare a Pamela Perricciolo, in cui derideva Anna Munafò. Quel video finì sul web e lui capì di aver perso tutto. Ora che conosce il “sistema” costruito dalla due agenti, può parlare con cognizione di causa del caso Pamela Prati e del misterioso matrimonio con Marco “Mark” Caltagirone. A tal proposito, Emanuele Trimarchi parla di una «setta» in cui la showgirl è entrata proprio come lui, «lasciandosi andare in totale fiducia». E quindi Pamela Prati «è vittima di quel mondo “irreale” che ha massacrato anche me. Mi auguro che ne esca il prima possibile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA