Emilia Clarke saluta Daenerys di Game of Thrones/ Foto: ” mi ha plasmato come donna”

Emilia Clarke, la Daenerys di Game of Thrones, in occasione dell’ultimo capitolo della serie tv, ha voluto salutare il personaggio che le ha permesso di conquistare il cuore di milioni di fans ringraziando tutti per l’affetto ricevuto in questi anni. Sono passati ormai anni da quando l’attrice ha cominciato ad interpretare la Madre dei draghi e con lei è cresciuta come donna, attrice e come essere umano. Attraverso un lungo post pubblicato su Instagram, accomapagnato da alcune foto, l’attrice ha voluto condividere con i fans le emozioni provate sul set in occasione del gran finale del Trono di Spade. “Trovare le parole per scrivere questo post mi ha lasciato travolta da quello vorrei dire. Non ci sono parole per descrivere quello che questo show e quello che Dany hanno significato per me. La madre di tutti i draghi si è impossessata completamente della mia vita adulta. Questa donna ha conquistato il mio cuore. Ho sudato fra le fiamme del fuoco dei draghi, pianto tutte le mie lacrime per i membri della nostra famiglia che ci hanno lasciato presto, e faticato in modo folle per imparare il Khaleesi e le sue complicate parole. E ovviamente per gestire le azioni e i nomi che mi venivano proposti”, scrive la Clarke.

EMILIA CLARKE: “GAME OF THRONES MI HA PLASMATO COME DONNA E ATTRICE”

Emilia Clarke è sicuramente una delle attrici più amate di Game of Thrones. Nei panni di Danerys, l’attrice ha emozionato, commosso, ma anche fatto arrabbiare i suoi fans che oggi che è arrivato il gran finale del Trono di Spade hanno apprezzato il saluto che Emilia ha fatto al suo personaggio che l’ha aiutata a crescere sotto tanti punti di vista. “Game of Thrones mi ha forgiata come donna, come attrice e come essere umano. Vorrei soltanto che il mio adorato papà fosse qui per vedere dove siamo arrivati. Ma a voi, cari fan, devo un’infinità di grazie. Per il vostro sguardo costante a quello che abbiamo prodotto e quello che abbiamo fatto con un personaggio che ha conquistato il cuore di così tanti. Senza di voi non ci sarebbe un noi. E adesso siamo arrivati alla fine”, ha concluso l’attrice.





