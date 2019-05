Emma Marrone cambia look/ Foto, addio al biondo platino: “Ora sono davvero brown”

Si dice che quando una donna decide di cambiare look abbia anche intenzione di dare il via ad un nuovo capitolo della sua vita. Probabilmente è così anche per Emma Marrone. La nota cantante ha stupito i suoi tantissimi fan con una foto pubblicata oggi sul profilo Instagram, nella quale si mostra “rinnovata” nel look. Addio al biondo che l’ha sempre contraddistinta in questi anni, e che ultimamente era diventato platino. Emma Marrone diventa “Brown” in tutto e per tutto, come lei stessa ironicamente sottolinea nel post in questione. La cantante, che abbiamo visto al serale di Amici proprio sabato scorso, ha abbandonato il biondo per un castano. Pur non scurendo tantissimo i capelli, l’impatto visivo dato dal nuovo look è forte e il cambiamento è evidente.

EMMA MARRONE DICE ADDIO AL BIONDO: LA REAZIONE DEI FAN

Inutile dire che il cambio look di Emma Marrone ha destato grande sorpresa nei fan e follower. Centinaia i commenti che la cantante ha ricevuto sui suoi “nuovi capelli” e non tutti positivi. C’è chi si dice contento di questo cambio e scrive “Cambiare fa bene allo spirito ! Rinnovarsi sempre. Gli standard non ci piacciono”. Eppure c’è anche chi non l’ha proprio apprezzato. “Nooo! Spero sia uno scherzo e quella sia una parrucca!” scrive qualcuno; e ancora “Ma appena li lavi torni bionda vero? Sono sotto shock!”; “Se è uno scherzo non è affatto divertente!” scrive ancora un altro. Insomma, Emma non ha accontentato proprio tutti con il suo nuovo look ma lei ci scherza su: “Ogni tanto si cambia ma voi mi amerete lo stesso, anzi, anche più di prima, lo so!”





