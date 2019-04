Emma Marrone/ Elodie la “tradisce” con Belen Rodriguez?

Emma Marrone “tradita” da Elodie Di Patrizi? Le due hanno condiviso una forte amicizia, tanto che per un periodo hanno addirittura vissuto insieme. Chi però ha fotografato la giovane ragazza dai capelli stravaganti insieme alla “nemica” di Emma, Belen Rodriguez. La frizione tra la cantante e la showgirl argentina risale all’epoca dell’inizio della storia della seconda con Stefano De Martino, ex della prima. Il settimanale Chi ha pubblicato delle foto poco eloquenti che vedono la giovane cantante sotto braccio con Belen, fotografate in diverse situazioni che dimostrano come si frequentino ed escano insieme la sera. Insieme a loro è stato colto anche l’ex di Emma, De Martino, che di recente è tornato proprio con la sua ex moglie e mamma di suoi figlio Santiago. Un intrigo sul quale al momento la cantante salentina non si è ancora pronunciata.

Emma Marrone: lo sfogo social

Emma Marrone sta passando un brutto momento? Di certo negli ultimi giorni alcuni suoi commenti sui social network. La frase “Poi impari a bastare a te stesso” infatti ha fatto pensare che la cantante salentina abbia passato anche dei momenti difficili dal punto di vista sentimentale, situazioni che magari sono rimaste private e delle quali non c’è stata voglia di renderle pubbliche. In questo momento Emma è a Los Angeles e sono diverse le foto che l’hanno mostrata in luoghi interessanti e nei quali ha voluto incontrare diverse persone che non vedeva da tempo. Tra queste ha fatto parlare molto una con Elisabetta Canalis con la quale ha un’amicizia da tempo. Elodie Di Patrizi però sui social non la vediamo con Emma da troppo tempo, da quando la loro amicizia si può considerare finita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA