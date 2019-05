Emma Marrone/ Giudice al Serale di Amici 2019: “Metto una X per non dimenticare”

Emma Marrone torna al Serale di Amici 2019, dove tutto ha avuto inizio. Ospite della puntata assieme a Mara Venier, Gerry Scotti e Raffaella Carrà, l’ex allieva, negli anni scorsi coach, avrà il compito di sostituire la grande assente della serata, Loredana Bertè, lontana dallo show a causa di alcuni appuntamenti musicali del suo tour. Emma Marrone torna quindi nel posto che per molto tempo è stata la sua casa, circondata dagli affetti di sempre e determinata a dare nuova luce a uno show che quest’anno fa fatica a brillare di luce propria. E il suo intervento arriva in un momento cruciale per i ragazzi delle due formazioni: con la dipartita dei direttori artistici Vittorio Grigolo e Ricky Martin, che una settimana fa hanno lasciato lo show, gli allievi si preparano a gareggiare in un tutti contro tutti, in vista dell’ormai imminente semifinale.

Emma Marrone: “Metto una X per non dimenticare”

C’è un mistero che continua a incuriosire tutti fan di Emma Marrone. Molti follower hanno notato che l’ex allieva di Amici condivide spesso scatti di luoghi e panorami in giro per il mondo, tutti rigorosamente accompagnati da una misteriosissima “X”. Ma qual è il significato di questo simbolo che compare anche nel suo “Essere Qui Tour-E X it Edition”? A spiegarlo è stata proprio la Marrone, che, come riporta IlGiornale.it, ha recentemente risposto alla curiosità evidenziata da un suo fan: “Ok ve lo dico. Tutte le volte che penso a qualcosa di veramente forte. Tutte le volte che provo delle sensazioni particolari. Tutte le volte che ho i brividi sulla pelle – spiega Emma Marrone – Faccio una foto per ricordarmi il posto dove ho provato tutto ciò e metto una X per non dimenticare, per imprimere questo ricordo nella mia mente. Perché ricordare – aggiunge la cantante – è importante. Ricordare tutto, anche il dolore, fa bene. Queste sono le mie X. Vi ho svelato un pezzo segreto”.

Nove anni dalla vittoria ad Amici

Sono passati esattamente nove anni dalla vittoria di Emma Marrone ad Amici. In occasione del nono anniversario, la salentina ha pubblicato un lungo post su Instagram, dove ha elencato, ripercorrendoli, gli ingredienti che hanno reso la sua carriera unica: “A piccoli passi. Costruire. Sognare e crederci fino in fondo. Lavorare sodo e fare piccoli grandi sacrifici. Amare questo lavoro così tanto da difenderlo sempre e a tutti i costi”, spiega la salentina nel lungo post. Poi aggiunge: “Amare il pubblico fino a donargli tutto. Restare con i piedi piantati a terra e con il cuore pulito. Il rispetto e la fede. La paura di fallire”, ma anche “Lo sguardo orgoglioso della mia famiglia”, senza dimenticare “Le soddisfazioni e le montagne da scalare”. E infine: “Le notti insonni negli alberghi che non profumano di casa. I baci sulla guancia e i pugnali nella schiena. Le canzoni che cantiamo insieme a squarciagola”, prima di concludere con “Questa è la mia vita. La musica è casa mia. Siete tutti invitati”.



