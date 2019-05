Emma Marrone, lite con Rudy Zerbi ad Amici/ “Fammi parlare, non siamo a 10 anni fa”

L’esibizione di Giordana Angi ad Amici 2019 fa nascere un’inaspettato scontro tra Emma Marrone e Rudy Zerbi. Tutto nasce dalla richiesta del professore di cantare la canzone da lui assegnata: “Blu” degli Eillef 65. Giordana rifiuta e, di fronte a questo comportamento, Rudy replica “Ti confermi arrogante e piena di te…”. Dal suo posto, Emma storce il naso. Lo nota Maria De Filippi che le chiede perché. La Marrone ammette di essere dalla parte di Giordana e di ritenere giusto il suo rifiuto, ma questo dà il via ad un acceso battibecco con Zerbi. “Mi sembra un deja-vù” ammette la cantante, ricordando i tempi in cui era lei la ‘preda’ di Rudy. “Molto spesso si scambia il carattere per arroganza.” continua la cantante che viene però interrotta da Rudy.

Emma Marrone vs Rusy Zerbi: acceso botta e risposta ad Amici 18

Un gesto che Emma Marrone non apprezza. Per questo, al serale di Amici 2019, riprende parola e anche con un certo ardore: “Rudy non mi interrompere e fammi parlare. Non siamo a dieci anni fa, non ho finito.” Pungente battuta della Marrone che continua il suo pensiero: “Spesso avere delle idee significa essere arrogante. Ora va bene che sia un successo mondiale ma non è che debba essere cantato da tutti. Comunque per una semifinale è una canzone scomoda”. Zerbi però replica “Temo che hai un po’ i ricordi confusi… E comunque tu non hai mai dato del ridicolo ad un professore”. Lei conferma ma conclude dura: “Imparare a dire no per non compiacere sempre gli altri è un grande passo per diventare un grande artista. Non sono parole Rudy, sono i fatti!”

