EMMA MUSCAT/ Video, io e Biondo cambiati dalla nostra crisi (Verissimo)

Emma Muscat è tra gli ospiti della puntata speciale di Verissimo dedicata ad Amici di Maria De Filippi. L’ex concorrente dell’edizione numero 17 torna in studio per presentare il nuovo singolo “Avec Moi” e per parlare del ritorno di fiamma con Biondo. Il rapper e la cantante, infatti, sono tornati insieme dopo un momento di allontanamento; una rottura che è stata accolta malissimo dai tantissimi fan che più volte hanno chiesto ai diretti interessati i motivi della fine della loro storia. Intervistata dal settimanale Vero, la cantante ha parlato per la prima volta della storia con il rapper, ma anche del nuovo singolo “Avec Moi” che ha già infranto i 3 milioni di View su YouTube!

Emma Muscat e Biondo: “Avec Moi, l’incontro dei nostri due mondi”

E’ tornato il sereno tra Emma Muscat e Biondo. La cantante di origini maltesi ha raccontato al settimanale Vero il momento difficile vissuto con il rapper di Amici: “in un momento molto particolare del nostro percorso. Eravamo in una fase di distacco”. Per fortuna in quel momento così difficili, la cantante ha trovato rifugio nella musica scrivendo un nuovo brano: “in quel momento ho deciso di rifugiarmi nella mia amata musica, componendo una canzone che fosse davvero in grado di esprimermi”. Quella canzone oggi è di tutti e si chiama Avec Moi, il nuovo singolo che la cantante ha voluto interpretare proprio con il suo amato Biondo. Una canzone che rappresenta qualcosa di importante per la giovanissima interprete che ha raccontato: “soltanto in un secondo momento, quando io e Biondo ci siamo ritrovati, ho deciso di mostrargli quel brano”. Parlando di Avec Moi ha detto: “in questo brano è racchiuso tutto quello che abbiamo vissuto”.

Emma e Biondo: ecco perchè era finita

Una volta ascoltata la canzone, Biondo non ha potuto fare a meno di inciderla con la sua Emma: “mi ha toccato molto nel profondo perché Avec moi rappresenta l’incontro dei nostri due mondi ed è bella l’idea di condividere tutto questo con i nostri fan”. Oggi che tra i due è tornato il sereno, Emma Muscat ha parlato anche dei motivi che li hanno portati ad allontanarsi: “Un po’ per la distanza, un po’ per tutto, un insieme di cose. Abbiamo rischiato di allontanarci”. Anche Biondo ha parlato della crisi dicendo: “La crisi che abbiamo vissuto ci ha insegnato a non rifare più gli errori commessi in passato. Adesso stiamo sempre bene quando stiamo insieme”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA