Enrica Anna Tarolla, fidanzata Massimo Boldi/ Chi è? 41 anni di differenza tra i due

L’attore Massimo Boldi sembra aver ritrovato l’amore. La nuova fidanzata è Enrica Anna Tarolla, 32 anni, imprenditrice di Roma. Nonostante l’ampia differenza di età tra i due, ricordiamo che Boldi ha 73 anni, la coppia sembra davvero ben affiatata mostrandosi in vari occasioni a Milano in situazioni di grande complicità. Il settimanale Oggi ha fatto un focus su Anna Tarolla per farla conoscere al grande pubblico. La Tarolla è una imprenditrice che lavora per fornire hostess e servizi per eventi. Di recente, attraverso Instagram, Enrica ha pubblicato una foto con Boldi a Sanremo insieme ad Irama rispodendo ad un follower di non voler mollare più l’attore. Sembra quindi che tra i due sia nato un bel rapporto con Boldi che, in un’intervista recente, aveva espresso il desiderio di chiudere la vita con una donna più giovane.

Massimo Boldi, Enrica è il suo nuovo amore?

Dando uno sguardo al passato sentimentale di Massimo Boldi ricordiamo che nei primi anni ’70, conobbe Maria Teresa Selo con cui è convolato a nozze nel 1973. Dalla loro unione sono nate tre figlie: Micaela, Manuela, e Marta. La Selo è deceduta, putroppo, nel 2004, dopo anni di lotta contro il cancro al fegato. Nel 2015 Boldi si è fidanzato con Loredana De Nardis, più giovane di lui di oltre 30 anni, storia finita nel 2018 con piccole schermaglie tra i due visto che l’attore disse di essere stato tradito mentre Loredana De Nardis smwntì la notizia dichiarando che la relazione sarebbe finita già diverso tempo prima che lei intraprendesse un nuovo rapporto. In seguito si è legato a Veronica Rega, ex concorrente del Grande Fratello. Oggi invece il suo amore sembra avere il nome di Enrica Anna Tarolla.





