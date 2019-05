Enrica Piamonte e Gianmarco Onestini nuova coppia?/ Gennaro non è geloso (GF 16)

Enrica Piamonte e Gianmarco Onestini si piacciono. Questo è indubbio: tra loro c’è attrazione e complicità, oltre a un legame d’affetto piuttosto profondo. I due ci sono andati coi piedi di piombo, dal momento che Gianmarco, inizialmente, era ancora attratto da Ivana Icardi. Entrambi sono “fratelli d’arte”, lui di Luca, ex tronista di Uomini e donne, lei di Mauro, attaccante dell’Inter e della Nazionale argentina. L’uscita di Ivana, la settimana scorsa, ha fatto sì che lui ed Erica si avvicinassero. Il bel Gianmarco sembra avere occhi solo per lei, che a quanto pare ricambia. Non è bastata a dividerli l’illazione di Gennaro Lillio, che l’ha definita “natura morta”. Erica ha lasciato correre, preferendo abbandonarsi tra le braccia di Onestini, “Ne hai fatte innamorare tante?”, gli ha chiesto. “Gianmarco, non le fare queste cose! Ma sei pazzo!”.

Erica Piamonte: “A Mila Suarez piace Gennaro”

Nessuna gelosia da parte di Gennaro Lillio, con cui Erica Piamonte ha avuto un flirt all’inizio del Grande fratello 16. Mentre Erica e Gianmarco si coccolavano, Gennaro si mostrava del tutto indifferente. La Piamonte è stata poi invitata a chiarire la sua posizione, ma sempre da altri coinquilini. Così, ha spiegato di non provare nulla per Gennaro, invitando tutti a smetterla con le provocazioni. Questa continua caccia allo scoop, a suo dire, è assolutamente “ridicola”. In seguito ha dichiarato che non c’è storia, quando il suo potenziale partner ragiona in maniera diversa: “Ormai non mi fa più né caldo né freddo, ma zero proprio. C’era attrazione fisica, ma poi è subentrato il disinteresse“. Chi invece pensa sempre a Gennaro, rivela Erica, è Mila Suarez: “Non sono mica come lei!”.

