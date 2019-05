ENRICO CONTARIN/ Cadrà nella trappola di Guendalina Canessa? (Grande Fratello 16)

Enrico Contarin ha deciso di estraniarsi dal resto del gruppo del GF 16 e nell’ultima settimana lo possiamo vedere del tutto trasformato. Quel ragazzo sempre allegro e pronto alle battute sembra ormai svanito, annullato dai litigi che senza sosta colpiscono diversi concorrenti. La trasformazione del ragazzo di Bessica è iniziata in realtà in seguito alla scorsa diretta, quando forse si è reso conto che basta davvero poco, anche un piccolo fraintendimento, per finire al centro dell’attenzione e non per motivi positivi. In questi ultimi giorni Enrico ha scelto di dedicarsi per lo più alla cucina e di non intromettersi nemmeno nelle tante discussioni. Anzi, ha deciso di fare proprio l’opposto e di non tendere nemmeno l’orecchio per capire il perché di tante urla. Lo ha dimostrato durante l’ennesimo scontro fra Mila Suarez e Francesca De Andrè, preferendo continuare a preparare la cena con Martina Nasoni e facendo finta di nulla.

ENRICO CONTARIN TRA LE BRACCIA DI GUENDALINA?

Enrico Contarin è ancora la vittima inconsapevole del GF 16, che nella scorsa diretta ha chiesto a Guendalina Canessa di farlo cadere fra le sue braccia. Non sembra per ora che il ragazzo sia cascato nella rete della femme fatale, anche se ha cercato di allacciare un certo tipo di rapporto con lei. Durante una delle ultime cene, il concorrente si è mostrato interessato a ciò che piace a Guendalina, a partire dalle caratteristiche che deve avere il suo uomo ideale. Prosecco e fragole fresche come ordine per lei, il cibo per lui: sembra che Enrico abbia deciso di prenderla per la gola. Per ora però non si va oltre agli abbracci, qualche ammiccamento e poco di più. Non è chiaro se Contarin si senta frenato dall’evidente interesse di Guendalina nei confronti di Gianmarco Onestini o se abbia intuito il perfido piano di Barbara d’Urso. Clicca qui per guardare il video di Enrico Contarin e Guendalina Canessa.

ENRICO CONTARIN “ORFANO” DI AUDREY

Enrico Contarin ha messo subito in chiaro un particolare della sua personalità, fin dall’inizio del Grande Fratello 2019: è un grande romanticone. Poeta a tempo perso e sempre proiettato verso l’amore, il ragazzo ha confessato di recente a Kikò Nalli di aver perso la testa per ragazze impossibili. “Sei cambiato per piacere”, dice infatti parlando delle sue relazioni passate. Clicca qui per guardare il video di Enrico Contarin e Kikò Nalli. Sarà per questo che nell’ultima settimana il concorrente si è mostrato del tutto diverso rispetto alle prime settimane? Di certo nella Casa non c’è più nessuna che solletichi le sue idee da latin lover, com’era accaduto nei primi sette giorni con Audrey Chabloz. Il sospetto è che invece Enrico sia sfinito dai tanti litigi degli altri concorrenti e che senza nessuno con cui ridere e scherzare abbia perso un po’ del suo noto smalto.



