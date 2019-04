Enrico Contarin/ Dediche a Barbara D’Urso e le poesie per Audrey Chabloz (GF 16)

Enrico Contarin ha un grande merito: essere riuscito a portare il Veneto al Grande Fratello 2019. Purtroppo non tutti gli spettatori tollerano di sentirlo parlare in dialetto, anche se finora la produzione non lo ha ripreso per la sua parlata tipica. Un rimprovero che invece è stato diretto a Ivana Icardi e Francesca De Andrè per via della loro abitudine a parlare in spagnolo. Enrico coinvolge e travolge e di sicuro continua ad essere l’anima della Casa, sempre pronto in prima linea per animare la vita degli altri concorrenti e strappare qualche sorriso. La sua leggerezza però non piace a tutti i gieffini, soprattutto a Michael Terlizzi con cui ha avuto qualcosa da ridire. Anche se lo scontro fra i due ragazzi è caduto nel vuoto, il figlio di Francone continua a guardarlo con sospetto, convinto che stia facendo buon viso a cattivo gioco. Non è un caso se entrambi hanno deciso di mandarsi in nomination. L’abile conoscitore del dialetto veneto intanto continua con i suoi giochi personali. In uno degli ultimi giorni ha deciso di coinvolgere l’intero gruppo con una sfida dialettale che ha divertito il pubblico da casa. Clicca qui per guardare il video di Enrico Contarin.

Enrico Contarin, Grande Fratello 2019: posizione critica

Il Grande Fratello 16 ha messo Enrico Contarin in una posizione critica, esattamente come sta succedendo ad uno degli altri concorrenti della Casa. Sia il ragazzo di Bessica che Kikò Nalli hanno avuto infatti la possibilità di creare un flirt all’interno del gioco, per poi vedersi sfumare tutto nel giro di pochi giorni. Audrey Chabloz è ancora nei pensieri di Enrico, che ha deciso di lasciare il cartello con il suo nome sulla testata del lettone. Un modo per ricordarla, mentre fra una poesia e l’altra tenta il colpaccio e punta dritto a Barbara d’Urso. Una delle ultime dediche di Contarin è diretta proprio alla conduttrice del reality: come reagirà la diretta interessata? Per certi versi ricorda un po’ la dichiarazione d’amore che Alberto Mezzetti ha fatto in più di un’occasione a Carmelita, durante l’edizione dell’anno scorso. Clicca qui per guardare il video di Enrico Contarin.

La strategia di Enrico Contarin sarà ripagata?

Enrico Contarin ha molto da recuperare al Grande Fratello 2019, anche se per ora è uno dei concorrenti che più piacciono al pubblico da casa. Solare e gioioso quanto basta, non esita a fare discorsi più profondi all’occorrenza. Enrico è riuscito persino a tenersi alla larga dalla polemica in corso riguardo ad Alberico Lemme ed al trattamento che gli è stato riservato da alcuni componenti della Casa. Una strategia? Di sicuro Contarin non ha mai attaccato nessuno in modo diretto ed i piccoli diverbi avvenuti nel reality non hanno provocato grossi scontri. Qualcosa però non convince gli altri concorrenti, che dopo averlo guardato con sospetto, riescono ad apprezzarlo solo adesso, a tre settimane di distanza dall’inizio del reality. Forse proprio per questo suo modo di fare, deciso a non esporsi più di tanto ed a non prendere posizione di fronte alle grandi liti che coinvolgono il gruppo di gieffini.



