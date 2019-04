Enrico Contarin eliminato?/ Non tutti lo sopportano (Grande Fratello 16)

Enrico Contarin è riuscito a farsi ben volere dal gruppo del Grande Fratello 16, ma non appare simpatico agli occhi di tutti. Nelle ore successive all’ultima diretta, il ragazzo di Bessica infatti è entato in scontro diretto con Michael Terlizzi, di cui ha smascherato una piccola/grande bugia. Il figlio di Francone infatti avrebbe finto di aver assegnato la nomination in modo del tutto casuale, salvo poi lasciarsi sfuggire di aver puntato il dito contro Enrico perché non sopporta il suo essere troppo leggero. La reazione di Contarin, per quanto contenuta, non si è fatta attendere: ai suoi occhi Michael avrebbe fatto un doppio errore. Da un lato fingere di non avere una motivazione per votarlo, dall’altro di aver fatto un teatrino di fronte alle telecamere solo per uscirne pulito. In settimana Enrico ha cercato anche di tenersi a distanza dalle liti che hanno colpito la Casa. Non è stato facile, soprattutto se si considera la presenza del vulcanico Alberico Lemme. Di fronte a quest’ultimo, il concorrente più giovane ha preferito però adottare un modo di fare vincente: prenderlo in giro con il sorriso, senza entrarci in scontro diretto. Sembra che Enrico sia uno dei pochi ad aver compreso il vero intento del farmacista, ovvero farli scoppiare. Clicca qui per il video della sua esibizione canora

Enrico Contarin sogno sfumato con Audrey, ma…

Il Grande Fratello 2019 sta lasciando a bocca asciutta Enrico Contarin, che dopo aver posato gli occhi su Audrey Chabloz, ha visto sfumare il suo sogno di poter avere un flirt all’interno della Casa. Sembra che nessuno sia riuscito a scuotere i sensi del ragazzo di Bessica, sempre più impegnato sul fronte poesie e scherzi. Fra canti e balli, Enrico riesce a rimanere sempre al di sotto dei riflettori gieffini ed è proprio per questo suo carattere esuberante e privo di strategie che è riuscito ad entrare nel cuore degli italiani. Sembra che la preferenza degli spettatori sia infatti per una sua futura vittoria, una visione condivisa dalle case di scommesse. Dopo aver esordito in forte alla classifica delle preferenze, Contarin è riuscito a raggiungere in sole due settimane la terza posizione, con quota 5.00 per Eurobet e Stanleybet. Un dato interessante, visto che nel primo caso si tratta di un pari merito con la più popolare Valentina Vignali.

Scelta vincente?

Il Grande Fratello 2019 potrebbe rivelarsi vincente per Enrico Contarin, che questa sera scoprirà l’esito del televoto e dello scontro con gli altri tre gieffini. Sembra che a discapito di tanti sorrisi e moine, il ragazzo non sia riuscito ad ottenere troppi alleati nella Casa. Forse però si tratta solo di strategia: i rivali potrebbero aver fiutato il pericolo. Enrico infatti è forse uno dei pochi concorrenti uomini a poter ambire al titolo da vincitore e persino Kikò Nalli, vincente nella prima settimana, sta finendo nel vortice delle polemiche a causa del suo carattere troppo fumantino. Mancano però ancora troppi elementi: Contarin deve valutare anche la possibilità di aprirsi un po’ di più. Rendere accessibile il suo lato fragile potrebbe davvero fare la differenza. Conosciamo così poco del poeta di Bessica che è impossibile non chiedersi se ci sia qualcosa da scoprire oppure se non ci sia nulla di più oltre a ciò che ci viene mostrato dalle telecamere.



