Enrico Contarin/ Nel mirino di Francesca De André (Grande Fratello 2019)

Enrico Contarin ha trovato di nuovo la sua vena poetica, dopo aver vissuto uno strano crollo nella scorsa settimana del GF 16. Lo abbiamo visto infatti pensieroso, forse per via dell’eccessiva vicinanza di Guendalina Canessa e finalmente libero di poter ritornare ad essere se stesso una volta che la donna ha abbandonato il gioco. Pronto a spendere belle parole per tutti ed anche ad improvvisare una gara dialettale con gli altri concorrenti. Prima della divisione del gruppo, Enrico si è ritrovato a reinventarsi come possibile romagnolo grazie alla vicinanza di Gianmarco Onestini, ormai riconosciuto come il re della pizza e della piadina. Contarin per ora è ignaro di quello che si dice di lui nella Casa Bella e soprattutto del pensiero di Francesca De Andrè, che stufa delle ristrettezze della spesa ha puntato il dito contro il ragazzo di Bessica. Quest’ultimo infatti sarebbe responsabile degli sprechi o meglio rientra nel gruppetto di chi non tiene in considerazione il budget settimanale. Francesca ha approfittato della sua assenza per parlare alle sue spalle: Enrico scoprirà questa sera il pensiero dei gieffini?

Enrico Contarin contro Francesca De André

Il GF 16 ha spinto Enrico Contarin nel mirino di Francesca De André e si prevedono scontri senza fine. La ragazza infatti ha iniziato a provare qualche fastidio nei suoi confronti fin dall’esito della prova del bacio, che secondo la produzione non ha soddisfatto le aspettative. Sfumata la possibilità di avere il bonus da 40 euro, Francesca ha accusato Enrico di non essersi dato troppo da fare e di aver compromesso così l’esito della prova per tutti. Peccato che non abbia considerato che Contarin ha la pellaccia dura e che di certo non avrebbe balbettato in sua presenza. Il ragazzo infatti le ha detto in modo velato di pensare al suo contributo alla prova. Punta sul vivo, la De André ha condiviso a Gennaro Lillio il suo pensiero sul concorrente veneto: è uno stratega in grado di fingere di essere limpido, mentre nasconderebbe un animo da prima donna che lo obbliga a cercare di essere sempre al centro dell’attenzione. Non le quadrano molte cose del suo carattere ed anzi ai suoi occhi è chiaro come Enrico stia cercando di ingraziarsi tutti solo per fare il finto amico, per poi sfoderare la katana al momento opportuno. Nel frattempo Contarin ha dato un nuovo smacco alla ragazza: la prova del bacio è stata riattivata e si è ritrovato di fronte a Michael Terlizzi. I secondi di passione fra i due sono stati sufficienti per mettere a tacere i due complottisti? Clicca qui per guardare il video di Ernico Contarin e Michael Terlizzi.

Enrico Contarin andrà in nomination?

Enrico Contarin potrebbe diventare la conferma che il Grande Fratello 2019 favorisce i non vip e non solo le vittime. Fin dal suo arrivo nel reality è riuscito a farsi apprezzare dal pubblico da casa, anche se sui social non mancano aspre critiche nei suoi confronti. Da chi non tollera la sua cadenza dialettale, fin troppo accentuata, a chi lo sta aspettando al varco sicuro che nasconda qualcosa. Contarin è l’emblema della leggerezza, della simpatia e non ci sono grossi dubbi sul fatto che la sua personalità sia fin troppo ingombrante per chi vuole primeggiare. Un duro scontro però quello con Enrico, che gode dell’appoggio degli spettatori anche per via del suo essere nip. Potrebbe arrivare con tranquillità alla finale ed alla luce dei tanti cambiamenti avvenuti nella Casa potrebbe dover sfidare Serena Rutelli in uno degli ultimi televoti. Esiste però anche un’altra certezza, più negativa. Ovvero che il concorrente di Bessica venga visto come un pericolo da chi vuole ottenere a tutti i costi il titolo di campione. Non è un caso se Francesca De André, in accordo con Gennaro Lillio, sembra decisa a mandarlo in nomination.



