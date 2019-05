ENRICO E MARTA LEMME, FIGLI DI ALBERICO/ Video: “ci ha responsabilizzato”

Enrico e Marta Lemme sono i figli di Alberico, il farmacista che è diventato famoso con la dieta Lemme che, dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello 2019, torna in tv questa sera, come ospite di Live, Non è la D’Urso per affrontare le cinque, temutissime sfere. Alberico Lemme arriva nello show serale di Barbara D’Urso dopo la partecipazione del figlio Enrico che ha partecipato alla trasmissione per difendere il padre dopo le dichiarazioni che il dietologo dei vip ha fatto nella casa più spiata d’Italia scatenando accese polemiche. “Ci ha responsabilizzato a essere responsabili della nostra vita”, ha spiegato Enrico Lemme aggiungendo che lui e la sorella sono sempre stati liberi di fare le proprie scelte.

ENRICO E MARTA LEMME, FIGLI DI ALBERICO: LEI COME IL PADRE

Marta ed Enrico, i figli di Alberico, hanno lavorato sin da quando erano piccoli non avendo mai avuto la classica paghetta dal padre. La conferma è arrivata direttamente dal dietologo dei vip che, nella casa del Grande Fratello 2019, chiacchierando con qualche concorrente, ha dichiarato di aver sempre dato lo stipendio ai figli per il avoro che hanno svolto e continuano a svolgere nella sua azienda. A seguire le orme del padre è stata Marta che, dopo aver studiato farmacia, è diventata farmacista esattamente come Alberico. Sia Enrico che Marta, poi, sono stati definiti da Lemme come due bravi ragazzi, responsabili, educati e con la testa sulle spalle dicendosi fiero del avoro che ha svolto con loro.

ALBERICO LEMME: OTTIMO RAPPORTO CON IL PADRE

Alberico Lemme risulta ufficialmente single. Il matrimonio con la madre di Enrico e Marta è finito diversi anni fa, quando i figli erano poco meno che adolescenti come ha spiegato a Mila Suarez all’interno della casa. Dell’ex moglie di Lemme non si sa praticamente nulla. Anche durante le sue settimane di permanenza nella casa, infatti, i dietologo dei vip ha evitato di fare il nome dell’ex moglie anche se ha spiegato di aver sempre avuto con lei un buon rapporto e di non aver mai dato vita ai classici contrasti tra ex. Senza una compagna accanto, dunque, Lemme non sembra neanche alla ricerca dell’amore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA