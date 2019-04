Enrico Lemme, il figlio di Alberico/ Video, “non è il mostro che potrebbe apparire”

Enrico Lemme, figlio di Alberico Lemme, ha chiarito alcuni concetti in merito alle dichiarazioni che suo padre ha pronunciato nella casa del Grande Fratello 16. Le sue frasi shock (“Ho cresciuto i miei figli dicendo loro che se fossero morti non mi sarebbe fregato niente”, ndr) hanno provocato la dura reazione di una concorrente, Valentina Vignali, ma a quanto pare non sarebbero piaciute neanche ai piani alti della Endemol, che ha già annunciato dei provvedimenti. Il dietologo più chiacchierato della tv ha provato a difendersi nel confessionale, parlando di una scelta di amore che aiuta a “non soffrire”, perché nasce da un “distacco emotivo”, ma la sua idea di “amare e rendere le persone libere” per non causare ulteriori dolori, oggi potrebbe costargli assai caro. A difenderlo, nel salotto di Live Non è la d’Urso, il figlio Enrico, che ha cercato di chiarire un po’ meglio alcuni aspetti delle sue dichiarazioni.

Enrico Lemme: “mio padre non è il mostro che…”

“Le hanno vissute in maniera negativa, ma non erano dette in maniera negativa”. Enrico Lemme difende a spada tratta suo padre Alberico, attuale concorrente nella casa del Grande Fratello. Enrico, in particolare, ha raccontato l’aneddoto da cui è tratta la dichiarazione pronunciata da suo padre, parlando di una discussione meno cruda di quella che è apparsa al pubblico di Canale 5: “Avevo 13-14 anni più o meno, eravamo in Svizzera in un ristorante: io, mio papà e mia sorella – ha ricordato il figlio di Lemme – Lui ci disse ‘guardate, se voi morite a me non interessa’. Siamo rimasti un attimino, non capivo questa frase, dopo di che gli dissi ‘Allora se muori tu non mi interessa’. In realtà – ha aggiunto poco dopo – nel tempo questa frase è stata molto educativa, perché ci ha responsabilizzato a essere responsabili della nostra vita. Perché nel momento che un genitore ti dice questo – ha concluso Enrico Lemme – ti lascia libero, libero di fare le tue scelte”. Ma L’ospite di Barbara D’Urso ha chiarito anche un altro aspetto su suo padre, che non è, a suo dire “il mostro che potrebbe apparire”: “È molto duro ma in realtà è buonissimo – ha ammesso il giovane Enrico – vuole un sacco bene a me, a mia sorella alla mia famiglia, a tutti quanti. Si impegna tantissimo, lavora 18 ore al giorno per tutti noi”.

