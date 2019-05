Enrico Lo Verso a Vieni da me/ “Eliminato da Ballando? Mi piace divertirmi”

Sesta puntata di Ballando con le stelle 2019, Enrico Lo Verso e Samanta Togni ospiti a Vieni da me per parlare dell’eliminazione a sorpresa. Un’ipotesi che l’attore aveva già preso in considerazione nel corso dello show: «Verso la fine della puntata ho iniziato a provare il ballo dello spareggio, me lo sentivo: non avevamo l’aiuto da fuori». Lo Verso ha poi sottolineato: «A me piace ballare e piace divertirmi, le critiche non le prendo mai sul personale, forse è un mio difetto». Ma l’esperienza resta fantastica: «Anche grazie a Ballando, sto passando uno dei periodi più belli e sereni della mia vita». Presente in studio anche il giudice Ivan Zazzaroni: «E’ di un’educazione insopportabile. Per prendere voti dal pubblico, il segreto è attaccare la giuria. Quando ha preso voti alti, il pubblico ha pensato che non avesse bisogno del televoto». E evidenzia: «Lui è perfetto e preciso, accettava tutto: è la sua fregatura (ride, ndr). Alla fine arriva sempre chi balla: all’inizio hai il Razzi della situazione, Enrico è entrato un po’ troppo bloccato da questo punto di vista».

BALLANDO CON LE STELLE 2019, CAOS SULLA GIURIA

Non sono mancati i commenti sulle polemiche che hanno coinvolto la giuria, rea di aver attaccato duramente alcuni concorrenti. Samanta Togni ha sottolineato che «è importante il giudizio di tutti, da casa ci guardano anche persone non del settore». Parlando del caso Nunzia De Girolamo-Raimondo Todaro, Ivan Zazzaroni ha spiegato: «Todaro fa il furbo, conosce i meccanismi: il dover delegittimare la giuria funziona con la gente». Sulle critiche a Manuela Arcuri e Luca Favilla, il giudice ha aggiunto: «Luca ha subito un paio di attacchi forti, si è molto risentito. Fa fatica a fare uscire quella che è Manuela Arcuri, ma non è mai uscita. Lei fa molta fatica a ballare». Queste le parole di Samanta Togni, maestra di Enrico Lo Verso: «Loro si impegnano tanto, sicuramente Luca è un bravissimo ballerino ma con un po’ meno di esperienza: cerca di trovare la chiave giusta».

