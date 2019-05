Enrico Lo Verso e Samanta Togni/ La voglia di nuovi miglioramenti (Ballando 2019)

Enrico Lo Verso e Samanta Togni sono riusciti finalmente a dimostrare un forte miglioramento a Ballando con le Stelle 2019. L’ultima settimana di prove è stata affrontata dal concorrente con maggior forza rispetto all’inizio del suo percorso nel dance show e ora che la marcia è stata ingranata i risultati sono più che visibili. L’attore è riuscito infatti a raggiungere il quinto posto con un totale di 47 punti, ottenuto anche grazie ai punti conquistati durante la prima fase della scorsa puntata. Scatenatissimo e pronto a interpretare il ballo con ogni cm del proprio corpo, Enrico ha stupito di molto i giudici e ha registrato diverse lodi per essere riuscito a voltare pagina. Purtroppo la quinta posizione ottenuta con la classifica tecnica non è stata mantenuta nella fase successiva, a causa della rimonta di Nunzia De Girolamo. Rimane comunque indice di un forte passo in avanti per Lo Verso, che di sicuro potrà regalare altre sorprese. Il Boogie di Enrico Lo Verso e Samanta Togni a Ballando con le Stelle 2019 ha finalmente premiato tutti gli sforzi compiuti dalla coppia finora.

ENRICO LO VERSO E SAMANTA TOGNI, I COMPLIMENTI DELLA GIURIA

Rimasto in ombra per troppo tempo, l’attore è riuscito a non perdersi d’animo e anzi a dare il meglio di se stesso per riuscire a risollevarsi dal baratro. Enrico non ha mai raggiunto il fondo della classifica, ma ha rischiato sempre delle posizioni di svantaggio, a causa delle critiche accese della giuria. L’ultima performance invece, sulle note di uno scatenato rock’n’roll, ha permesso al concorrente di sfruttare al meglio la pista, lanciandosi in diversi passi veloci e prese difficili. Segno che forse il Boogie sia nel suo sangue? “Il miglior Lo Verso dell’anno”, ha sottolineato subito Ivan Zazzaroni, che ha suggerito però all’artista di lavorare sull’espressione. “Questa è la direzione giusta”, ha aggiunto invece Fabio Canino, lasciando la battuta successiva a Selvaggia Lucarelli. La giornalista infatti ha approfittato della presenza di Enrico per lanciare una frecciata ad Amici di Maria De Filippi, che nella stessa serata ha avuto come ospite John Travolta. Un miracolo dietro l’altro agli occhi della giuria: secondo Roberta Bruzzone la mossa decisiva è stata della maestra, che ha preferito tirare le briglie per dare una svegliata al suo allievo.

I MIGLIORAMENTI VISIBILI

Ci sono ancora diverse migliorie da fare prima che Enrico Lo Verso e Samanta Togni possano pensare di sfidare i più vincenti di Ballando con le Stelle 2019. L’energia che l’attore è riuscito a trasmettere durante la sua performance promette bene e visto che finora non si è lasciato abbattere da alcuna critica, c’è da chiedersi quale livello di bravura potrà raggiungere. Forse i colossi di quest’edizione come Ettore Bassi e Dani Osvaldo sono troppo lontani per l’artista, ma Lo Verso ha ancora molto da dare in pista. Le lodi ottenute la settimana scorsa saranno di sicuro utili per poter affondare il colpo, ma il tempo scorre inesorabile. Partita in sordina, la coppia ha molto da recuperare prima di poter raggiungere il livello dei rivali più forti. Un possibile ostacolo si potrebbe verificare nel caso in cui la Togni scegliesse di affrontare un ballo troppo lontano dalle corde del suo studente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA