Enrico Loverso e Samanta Togni/ Video: “C’è un problema…” (Ballando con le Stelle)

È con un valzer che La coppia formata da Enrico Loverso e Samanta Togni ha provato a scalare la classifica di Ballando con le Stelle 2019. L’esibizione sulle note del brano “Almeno tu nell’universo” non è però bastata a conquistare il parere della giuria, che ha riservato al duo di ballerini un totale di 26 punti. Il punteggio ha fatto sì che la coppia raggiungesse l’ottavo posto della classifica provvisoria, a due posizioni di vantaggio dalla penultima classificata Manuela Arcuri; ma quando quest’ultima è stata premiata dai 25 punti del tesoretto di Francesco Giorgino, volando in terza posizione, Loverso si è dovuto accontentare di un più modesto decimo posto in classifica. Di seguito, i voti con i quali la giuria ha giudicato al sua performance: Ivan Zazzaroni, voto 5; Fabio Canino, voto 5; Carolyn Smith, voto 5; Selvaggia Lucarelli, voto 4; Guillermo Mariotto, voto 7.

Samanta Togni su Enrico Loverso: “Il suo corpo andava riabituato all’attività fisica”

Carolyn Smith ha giudicato in maniera piuttosto severa il valzer realizzato da Enrico Loverso e Samanta Togni. In una coreografia in cui la maestra ha interpretato un robot e l’allievo un uomo in carne e ossa, la giurata di Ballando con le Stelle 2019 ha fatto notare che, in virtù della poca fluidità del concorrente, sarebbe stato meglio invertire i due ruoli. Tuttavia, la Smith ha notato qualche piccolo progresso da parte del concorrente, che in ogni caso, nelle fasi successive, si è beccato qualche critica anche da parte degli altri protagonisti del parterre. Immediata la difesa della sua partner di ballo, secondo la quale è importante “capire come un soggetto parte, come inizia e come si evolve”. Loverso, ha confermato la Togni, “è un uomo di 55 anni, che non faceva sport da 10 e il suo corpo andava riabituato all’attività fisica”.

Selvaggia Lucarelli: “Non hai un valore aggiunto”

Anche Selvaggia Lucarelli ha cercato di sottolineare i difetti della coppia formata da Enrico Loverso e Samanta Togni a Ballando con le Stelle. La giurata, in particolare, ha bacchettato il concorrente e, senza mezzi termini, ha sottolineato che nelle sue esibizioni “il problema è che non passa la personalità”. “Qualsiasi cosa ti diciamo – ha aggiunto il giudice – rimani impermeabile: lui ti dà zero e non reagisci, io ti dico che sei sciapo e non reagisci, ti dicono bravo e non reagisci, capisci che poi, oltre al ballo, non hai un valore aggiunto? Questo è quello che manca”. Immediata la replica del ballerino, che ha ammesso di essere “abituato a fare il protagonista dal ciak allo stop” e non “un protagonista da pizzeria, da tribuna televisiva”. Qui sono venuto per divertirmi e in quel minuto e mezzo mi emoziono – ha aggiunto Loverso – non riuscirò ad arrabbiarmi con te, qualsiasi cosa tu mi dica io continuerò a guardarti come tu guardi Osvaldo”. Di seguito, il video della performance.

Video di Samanta Togni ed Enrico Loverso

