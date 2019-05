ENRICO MONTI, MARITO DI SABRINA SALERNO/ “Ha una profondità superiore alla media”

Enrico Monti è il marito di Sabrina Salerno, icona pop anni ’80 oggi ospite di Domenica in. La Salerno parlerà a lungo di sé e della sua vita privata, caratterizzata dall’amore per il marito Enrico e quello per il figlio Luca. Monti è un imprenditore del settore tessile, ma – a parte questo – di lui non si sa molto. Sabrina l’ha sposato nel 2006; da allora, ha sempre mantenuto il riserbo sulla loro vita insieme. Ciò che si sa di lui è quello che lei ha fatto trapelare, nel corso dei 16 anni di matrimonio. Enrico ha all’incirca l’età di Sabrina, che è nata nel 1968. Vive con la moglie e il figlio Luca Maria a Mogliano Veneto, nel trevigiano. Luca ha 15 anni ed è il futuro erede dell’azienda di famiglia, la Tessitura Monti, fondata nel 1911 da Bruno Monti (nonno di Enrico). Nel 2014, la Tessitura Monti è stata riconosciuta come una delle migliori 8 aziende artigiane italiane.

Enrico Monti marito di Sabrina Salerno: insieme da 25 anni

Enrico Monti è specializzato nella creazione di abiti e camicie da uomo su misura. Il marchio è molto prestigioso; l’azienda ha sede a Venezia, poco lontano dal paese in cui abita con la famiglia. In un’intervista a Vanity Fair, Sabrina Salerno racconta: “Siamo sposati da dieci anni e stiamo insieme da quasi 25. Potete immaginarvelo, non sempre è stato facile, come tutte le coppie abbiamo vissuto alti e bassi”. Le loro affinità l’hanno fatta innamorare: “I due condividono L’onestà, la moralità, il disinteresse per la mondanità e una profondità d’animo superiore alla media”.

