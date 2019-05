Enzo Miccio/ “Sapere come vestirsi fa parte dell’educazione” (Che tempo che fa)

Enzo Miccio compie gli anni ed aggiunge un altro tassello alla sua dorata vita come wedding planner di grido, ospite stasera di Che tempo che fa. 48 anni ed una popolarità senza confine, che spesso lo vedono rivestire panni inediti. Promotore della libertà, si è scagliato di recente contro chi sostiene di dover riportare il grembiule fra gli obblighi della scuola elementare. Una gabbia per la creatività dei fanciulli, agli occhi di Miccio, che lo stilista individua a partire dalla scelta del vestiario. Lui che di look se ne intende, sottolinea che ricchezza e povertà in questo contesto non c’entrano proprio nulla. “Sapere come vestirsi per andare a scuola fa parte dell’educazione”, evidenzia in una recente intervista a Leggo. E questo non vuol dire preferire vestiti costosi ed alla moda, ma sapere cosa indossare per un’occasione così speciale, legata all’apprendimento più puro. Enzo Miccio sarà inoltre ospite di Che tempo che fa per la puntata di oggi, domenica 5 maggio 2019, come sempre su Rai 1. L’amore intanto è ritornato al centro della vita dello stilista, che a Vieni da me ha ricevuto un messaggio commovente diretto al compagno Laurent. Nonostante gli alti e bassi del loro rapporto, i due sono riusciti finalmente a dare una svolta al loro rapporto. Ora “guardiamo entrambi nella stessa direzione”, ha sottolineato tramite lettera il compagno, sicuro che potrebbe persino convolare a nozze, se solo la sua dolce metà glielo chiedesse. Il mistero si infittisce però di fronte a chi vuole scoprire qualcosa di più sul misterioso Laurent, di cui conosciamo solo il nome e le origini parigine. Data la rottura fra Riccardo Marenghi e Miccio avvenuta nel 2017, ricorda Donna Glamour, si può ipotizzare che Laurent sia entrata nella vita del compagno subito dopo.

Enzo Miccio, Che tempo che fa: il re dei wedding planner

Considerato il re dei wedding planner, Enzo Miccio, oggi ospite di Che tempo che fa, è ormai la preferenza indiscussa di ogni vip che voglia puntare al matrimonio. Buon gusto, raffinatezza, eleganza. Elementi importanti della sua personalità che è riuscito ad infondere in una carriera di sicuro successo. Quali sono i matrimoni organizzati da Miccio? Di certo non si contano sulla punta delle dita. Fra i tanti ad averlo scelto ricordiamo Filippa Lagerback, che gli ha consegnato pieno mandato per gestire le recenti nozze con Daniele Bossari. Ed anche la stellare Valeria Marini non ci ha pensato due volte a chiedere a Miccio di occuparsi del lieto evento, anche se il matrimonio con Giovanni Cottone ha avuto un esito imprevisto. Ed ora Miccio si sta occupando delle nozze di Imma Battaglia e Eva Grimaldi, su cui grava un forte mistero. E ritorniamo proprio al tema matrimoniale per la nuova pagina in tv di Miccio, pronto a lanciare una nuova stagione del suo Diario di Un Wedding Planner, che lo riporterà domani sul piccolo schermo di Real Time, a partire dalle 14.50. Nelle Stories lo vediamo invece al fianco di Susanna Messaggio, a pochi passi dal mare di Santa Cesarea Terme, uno dei maggiori centri del turismo della penisola del Salento, nel cuore della provincia collinare di Lecce.

