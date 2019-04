ENZO SALVI/ “Carlo Verdone? Ecco il mio grande sogno nel casset” (Vieni da me)

Enzo Salvi messo a dura prova nel segmento “Chi preferisci?” di Vieni da me. Si parte con un confronto tra Piero Chiambretti e Massimo Boldi vinto da quest’ultimo:”Grande amicizia, abbiamo fatto 15 anni di film di Natale al cinema. Lui è un tuo fan, è il numero uno, è un cartone animato vivente, il suo pubblico va dal pediatrico al geriatrico. Per me lui e Christian De Sica rappresenteranno sempre le colonne portanti della comicità italiana”. Si parla poi di Francesco Totti ed Enzo Salvi si alza in piedi:”Tra lui e Boldi non riesco a scegliere, non mi mettere in difficoltà. Preferisco andare via! L’idolo resta idolo, scelgo Massimo Boldi perché preferisco fare i film!”. In studio arriva un messaggio da parte di Carlo Verdone e l’attore si emoziona vistosamente dinanzi alla proposta di un lavoro insieme:”Un film con lui? Lo ringrazio, fare un film è il mio sogno nel cassetto. Mi farebbe tanto piacere far emergere un lato comico che non è ancora uscito”. (agg. di Dario D’Angelo)

ENZO SALVI A VIENI DA ME

L’attore e comico Enzo Salvi sarà ospite oggi di Caterina Balivo nel corso della nuova puntata di Vieni da me. Classe 1963, nato a Ostia, Enzo Salvi ha fatto della comicità romana il suo cavallo di battaglia, come emerso in tanti suoi sketch e ruoli cinematografici. Di recente lo abbiamo rivisto in tv nella trasmissione Ciao Darwin 8, a capo della squadra dei “Brutti” ed anche in quell’occasione ha contribuito a farci sorridere e regalare momenti di spensieratezza. Dopo le sue numerose esperienze televisive e non solo, Enzo Salvi è tornato al suo grande amore, il teatro. L’attore sta per tornare sul palcoscenico con “Io un attore cane”, il primo spettacolo dedicato totalmente agli amici a 4 zampe. Proprio da oggi – e fino al 5 maggio – andrà in scena con il suo spettacolo presso il Teatro Tirso de Molina, accogliendo così tutti gli amanti degli amici a quattro zampe, in un viaggio alla scoperta dei legami indissolubili che si creano tra uomini e animali. Oltre a regalare risate e ricordi, Enzo Salvi darà vita anche ad una importante iniziativa che accompagnerà la sua performance. Per la prima volta il teatro rappresenterà anche il punto di raccolta di alimenti, medicine, accessori che gli spettatori potranno portare, unendo così risate, intrattenimento e solidarietà.

ENZO SALVI, LA SUA VITA PRIVATA

Tra gli attori e comici più amati del panorama italiano, Enzo Salvi da anni si è trasformato in uno dei personaggi più simpatici dello spettacolo, grazie alla sua innata simpatia che lo contraddistingue. Tanti i film che lo hanno visto protagonista e rimasti nella storia del cinema nostrano e della televisione. E molteplici anche i ruoli comici interpretati. Della sua vita privata sappiamo non molto: si è diplomato all’istituto Agrario e dopo gli studi ha iniziato a lavorare come giardiniere del comune di Roma. Sin da giovane però, le sue doti attoriali e comiche lo hanno indirizzato verso la carriera da cabarettista. Sposato da diversi anni con Laura Salvi, quest’ultima è del tutto estranea al mondo dello spettacolo. La coppia ha dato alla luce due figli, Manuel e Nicolò, i quali hanno contribuito ovviamente a riempire la vita dell’artista romano.



