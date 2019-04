Erica Bazzeghini, chi è/ Video, “Vincitrice annunciata” per il pubblico di The Voice

Si chiama Erica Bazzeghini una delle voci più belle di questa seconda puntata di The Voice of Italy 2019. Voce che fa girare tre dei quattro coach del programma: Gigi D’Alessio, Morgan e Guè Pequeno. La ragazza ha portato sul palco “Hope I Don’t Fall In Love You” ed è in particolare Morgan a sentirsi colpito come di fronte ad “un quadro impressionista”. Parole che sulla giovane Erica fanno colpo tanto che alla fine è proprio lui il coach che sceglie per questo suo percorso a The Voice. Erica Bazzeghini si sente molto vicina ai gusti di Morgan, altra motivazione che la porta a fare questa scelta. Erica ha anche un canale su Youtube, dove è possibile sentirla cantare alcune cover ma anche inediti con il nome d’arte di Erica Bi.

ERICA BAZZEGHINI CONQUISTA ANCHE IL WEB

Su Instagram, Erica Bazzeghini in arte Erica Bi conta oltre 7 mila follower che potrebbero sicuramente aumentare nel corso delle prossime settimane che la vedranno sul palco di The Voice of Italy. Erica farà questo percorso accanto ad un entusiasta Morgan che la guiderà esibizione dopo esibizione. Cosa ne pensa il pubblico a casa della voce di Erica? Ecco alcuni dei commenti dal web: “Questa è valida, ha pure presenza scenica, il che non guasta.” e c’è chi trova possa essere anche la vincitrice del programma “Molto introversa, canta in modo incantevole e buca lo schermo, con tutta la sua timidezza e fragilità…Vincitrice annunciata?” (Clicca qui per il video dell’esibizione)

