Erica e Francesca De André bacio lesbo/ Video “Se continui…” (Grande Fratello 2019)

Erica e Francesca l’hanno fatto di nuovo. Le due ragazze, complice anche qualche bicchierino di troppo nella Casa del Grande Fratello 2019, si sono ripetutamente baciate nel corso della festa a tema “Texas”, con tanto di lingua. Le due ragazze si sono cercate per tutta sera e, nella maggior parte del tempo, hanno ballato insieme e si sono avvicinate in più di una occasione. Durante l’ultimo bacio in giardino, la De Andrè ha quasi perso il controllo, fino a sollecitare l’amica ad allontanarsi, altrimenti “sarebbe finita male”. “Erica vai via perché non ce la faccio, vai via. Erica te lo giuro se continui finiamo a letto insieme”, ha confidato l’opinionista di Barbara d’Urso. La toscana è entrata nella Casa da single e, fin dal suo primo ingresso, ha confidato che il suo prototipo di ragazza ideale è proprio Francesca. Di contro la De Andrè è fidanzata con un ragazzo che l’aspetta fuori ma che, attualmente, non sappiamo nemmeno come abbia potuto prendere questo forte avvicinamento tra le due.

Francesca ed Erica non si sono baciate per la prima volta. Ed infatti nella Casa del Grande Fratello 2019, con la complicità del gioco della bottiglia, avevano già avuto modo di avvicinarsi, in maniera forse più sobria e meno passionale di ieri sera. La De Andrè è apertamente bisessuale e nel 2012, è stata anche fidanzata con l’ex gieffina Chiara Giorgianni. “E’ stata una cosa inaspettata, difficile anche per noi capire, stiamo vivendo un rapporto importante”, aveva confidato, per poi aggiungere: “Non c’è solo sesso, ma anche amore, comprensione e tenerezza (…) Ci siamo incontrate in un locale. Una sera, rimaste sole a casa sua, è successo tutto. Ci stuzzicavamo da giorni e l’alcol ha sciolto le inibizioni. Poi non potevamo fare a meno di baciarci e accarezzarci”. Erica invece, ha svelato agli amici della Casa di essere bisessuale, rivelando che i suoi genitori fossero attualmente all’oscuro di tutto: “Io sono bisessuale ed a loro non gliel’ho mai detto. Ho avuto una fidanzata ma secondo te gliel’ho detto a mio babbo?”, ha raccontato confidandosi con Cristian. Poi ho aggiunto: “So già che non mi avrebbe detto niente ed il fatto che non mi avrebbe detto niente per me sarebbe stata una sconfitta. Io non mi accontento dell’indifferenza, vorrei la felicità”.





