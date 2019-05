Erica Piamonte/ “Due di picche” da Gaetano Arena e nomination… (Grande Fratello)

Erica Piamonte ha vissuto una piccola crisi al Grande Fratello 16, per via di uno stop ricevuto da Gaetano Arena. I due infatti sono stati sempre più vicini negli ultimi giorni, tanto che una notte sarebbe scattata anche la scintilla. Poi conclusa nel giro di pochi istanti dal ragazzo, che il giorno successivo ha preferito spiegare le proprie motivazioni. Il feeling con Erica è innegabile, così come il fatto che per ora non prova nulla di particolare per lei. Solo una forte attrazione fisica che un domani, chissà, potrebbe sfociare in altro oppure no. La ragazza è rimasta parecchio turbata dai suoi discorsi, sicura fino a quel momento che potessero esserci degli sviluppi successivi. Ed anzi ad un Gaetano stranamente rilassato, pronto a parlare di fisicità con lei mentre pensa a Martina Nasoni, ha sottolineato che certi discorsi la fanno raffreddare. Clicca qui per guardare il video di Erica Piamonte e Gaetano Arena.

Erica Piamonte respinta da Gaetano Arena

Il GF 2019 ha vissuto diversi scontri in settimana e fra questi quello fra Erica Piamonte e il concorrente dallo sguardo magnetico, che ha coinvolto anche tanti altri gieffini. Gaetano Arena infatti non convince molti e soprattutto il suo discorso con la ragazza non è piaciuto a Kikò Nalli, il suo principale confidente nella Casa. L’ex di Tina Cipollari anzi gli ha consigliato di chiedere scusa ad Erica, mentre Michael Terlizzi si è espresso in modo duro nei confronti di Gaetano. “Non sopporto questa cosa dettata dall’immaturità del ragazzo“, ha concluso sicuro che Arena abbia la tendenza a “gonfiarsi”, ovvero a credersi bello e impossibile. Clicca qui per guardare il video di Michael Terlizzi e Erica Piamonte. Si prevedono scontri nella diretta di questa sera, anche se i due ragazzi hanno già chiarito più volte e analizzato il primo confronto in più occasioni. E dire che Gaetano sembrava pronto a lasciare la Casa. Nel frattempo, Erica sembra sempre più vicina a Gianmarco Onestini, che adora e che abbraccia in diversi momenti. Il fratello del concorrente ha svelato di recente a Mattino 5 che ci sarebbe una gieffina pronta a perdere la testa per Gianmarco: che si tratti proprio della Piamonte?

Supererà il televoto al Grande Fratello?

Erica Piamonte deve fare molta attenzione ai passi da compiere nel Grande Fratello 2019. Se dovesse riuscire a superare il televoto, dovrà cercare di non ricreare delle dinamiche già viste e vissute con Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, il cui flirt turbolento non ha coinvolto nessuno degli spettatori. Ogni anno ci si aspetta la nascita di una coppia nella Casa e Erica sembra proprio alla ricerca di un possibile amore, anche se non è chiaro quali siano le sue vere intenzioni. Da Gennaro Lillio a Gaetano Arena, passando per Francesca De André e Daniele Dal Moro: siamo già a quattro tentativi da parte della ragazza di formare coppia con un altro gieffino. Purtroppo il rischio è fin troppo grande, visto che il pubblico non si è mai schierato a favore di un amore nato nel reality per portare qualcuno fino alla finale. Erica dovrà quindi emergere con la propria personalità e farcela solo con le sue forze, una scelta che tra l’altro potrebbe renderla più vincente del previsto.



