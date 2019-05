Erica Piamonte e Gaetano Arena/Lui frena dopo i baci “non mi prende di testa” (GF 16)

Tra Erica Piamonte e Gaetano Arena le cose non vanno nel migliore dei modi. Dopo il feeling con Gennaro Lillio, sempre più vicino a Francesca De Andrè, Erica sembrava vicinissima a Gaetano Arena, il tenebroso della casa del Grande Fratello 2019 che, pur avendo solo 22 anni, è entrato nella casa con la fama da playboy. Dopo un mese di conoscenza, la trentenne fiorentina che, questa settimana, è a rischio eliminazione essendo finita in nomination con Mila Suarez e Martina Nasoni, ha cominciato a guardare Gaetano con occhi diversi. Nonostante la differenza d’età, infatti, Erica è molto attratta da Arena che, a detta della Piamonte, dimostrerebbe molti più anni di quanti ne abbia in realtà. I due, così, si sono avvicinati scambiandosi coccole e baci anche sotto le coperte. Quello che sembrava essere l’inizio di una conoscenza più approfondita, però, rischia di finire prima del previsto. Gaetano, infatti, ha fatto un passo indietro nei confronti di Erica.

ERICA PIAMONTE E GAETANO ARENA, LUI FRENA: “NON MI PRENDE MENTALMENTE”

Pur essendoci una forte attrazione fisica, tra Erica Piamonte e Gaetano Arena non è scattata l’attrazione mentale. A dichiararlo è stato proprio Gaetano che, dopo aver baciato la fiorentina, si è confidato con Martina Nasoni. “Ieri sera ci siamo baciati, io sono partito in quarta mentre lei era un po’ più fredda. Dovevo tastare il terreno” – ha spiegato Gaetano che ha poi aggiunto – “Non voglio farla rimanere male! Ma non c’è un intesa mentale con lei”. Martina l’ha così esortato ad essere chiaro: “E’ normale che lei si aspetti qualcosa dopo un bacio. Perché farlo se poi non c’è un reale interesse? Anch’io mi arrabbierei, l’hai illusa”. Gaetano ha ribadito il concetto anche in confessionale come è stato mostrato nell’ultimo daytime: “C’è questo piccolo problema, che di testa la molla non scatta”. Erica, invece, sarebbe pronta a viversi il flirt: “ Avete sentito che voce ha? Io non lo so… Mi devo trattenere, perché io lo prenderei… Però ragazzi non si può, non posso”. Come finirà tra i due?

© RIPRODUZIONE RISERVATA